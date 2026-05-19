Wtorek wreszcie przyniesie w wielu regionach ciepłą i słoneczną aurę. IMGW wydał jednak ostrzeżenia przed burzami dla dziewięciu województw. Możliwy silny wiatr i grad.

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla dziewięciu województw.

Kiedy obowiązują ostrzeżenia? Jaka prognoza na najbliższe dni?

Ostrzeżenia przed burzami dla dziewięciu województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla dziewięciu województw w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju.

IMGW wydał alerty dla przeważającego obszaru woj. dolnośląskiego, południowych części woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, północnej połowy woj. mazowieckiego i części woj. kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, opolskiego oraz pomorskiego. Ostrzeżenia obowiązują we wtorek od godz. 12 do godz. 23.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad - poinformował instytut.

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.