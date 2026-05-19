Wtorek wreszcie przyniesie w wielu regionach ciepłą i słoneczną aurę. IMGW wydał jednak ostrzeżenia przed burzami dla dziewięciu województw. Możliwy silny wiatr i grad.

  • IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla dziewięciu województw.
  • Kiedy obowiązują ostrzeżenia? Jaka prognoza na najbliższe dni?
Ostrzeżenia przed burzami dla dziewięciu województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla dziewięciu województw w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju. 

IMGW wydał alerty dla przeważającego obszaru woj. dolnośląskiego, południowych części woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, północnej połowy woj. mazowieckiego i części woj. kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, opolskiego oraz pomorskiego. Ostrzeżenia obowiązują we wtorek od godz. 12 do godz. 23.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad - poinformował instytut.

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Cieplej i sporo słońca

Według prognozy IMGW wtorek powinien przynieść więcej słońca, szczególnie na południu kraju. Najchłodniej będzie nad morzem, od 12 do 15 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze od 16-17 stopni na południowym wschodzie oraz miejscami w centrum do 21 stopni na zachodzie i krańcach wschodnich. 

W środę miejscami pojawi się przelotny deszcz, na południu możliwe burze. Nad ranem lokalnie może być mglisto. Na termometrach od 18 do 22 stopni, chłodniej tylko nad morzem oraz na Podhalu, od 14 do 16 stopni.

W czwartek najwięcej słońca na wschodzie kraju. Z zachodu ku centrum kraju przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu, lokalnie też możliwe burze. Niewykluczone są one również na południu kraju. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym zachodzie do 23 stopni na wschodzie i 24 na północnym wschodzie; chłodniej będzie tylko nad morzem i na Podhalu od 14 do 17 stopni.

