W niemieckim Görlitz doszło do katastrofy budowlanej. Na skutek prawdopodobnej eksplozji gazu zawalił się budynek mieszkalny. Od poniedziałkowego popołudnia trwa akcja poszukiwawcza. Służby przeczesują gruzowisko - los trzech osób jest bowiem nieznany.

W Görlitz w Niemczech zawalił się budynek mieszkalny po eksplozji gazu / Paul Glaser / PAP/DPA

W Görlitz, tuż przy polskiej granicy, zawaliła się kamienica w zabytkowej części miasta.

Przyczyną najprawdopodobniej była eksplozja gazu.

Trzy osoby są nadal poszukiwane pod gruzami.

W poniedziałek po południu w Görlitz doszło do zawalenia się kamienicy. Okoliczni mieszkańcy najpierw usłyszeli potężny huk, potem runął jeden z domów w zabytkowej części miasta.

Według wstępnych ustaleń przyczyną katastrofy była eksplozja gazu. Taką informację przekazał burmistrz miasta Octavian Ursu.

Po zdarzeniu początkowo zgłoszono zaginięcie pięciu osób. Dwie z nich zostały odnalezione. Byli to goście apartamentu na wynajem, którzy nie zdążyli jeszcze się zameldować. Trwają poszukiwania trzech osób, które mogą znajdować się pod gruzami.

Do akcji ratunkowej zaangażowano policję, straż pożarną oraz jednostkę z psami, które przeszukują gruzowisko, starając się odnaleźć osoby zaginione.

Niemieckie media opisują dramatyczny moment, gdy na miejscu pojawił się mężczyzna, który obawia się, że pod gruzami zawalone kamienicy mogą być jego żona i kuzynka. On sam wyszedł na chwilę z domu do pobliskiego sklepu.

Podczas zakupów usłyszałem eksplozję. Po powrocie zastałem na miejscu domu jedynie wielki stos gruzu - relacjonował.

Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców trzech sąsiednich budynków. Odcięte zostały media - prąd i gaz - aby zapobiec kolejnym nieszczęściom.

Görlitz - miasto z bogatą historią

Görlitz to najbardziej na wschód położone miasto Niemiec, liczące 57 tysięcy mieszkańców. Od 1998 roku wraz z położonym po polskiej stronie Zgorzelcem tworzy transgraniczne miasto europejskie. Miasto słynie z wyjątkowej, nienaruszonej zabudowy historycznej i jest popularnym miejscem realizacji międzynarodowych produkcji filmowych.