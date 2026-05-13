"Brakuje odwagi do podjęcia decyzji, jak ma wyglądać model po zakończeniu pilotażu, czyli jakie rozwiązania systemowe wdrożyć" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 dr Marek Balicki, komentując trwający już rekordowo długo, bo osiem lat pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego. Lekarz psychiatra, członek prezydenckiej Rady ds. Zdrowia, podkreślił, że w Polsce opieka psychiatryczna jest dyskryminowana.

Centra Zdrowia Psychicznego w ciągu trzech lat pokryją całą Polskę. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, rządowa Rada ds. Zdrowia Psychicznego zaprezentuje dziś strategię rozwoju i model finansowania tych placówek.



O Centra Zdrowia Psychicznego pytany był dziś dr Marek Balicki, były minister zdrowia, który był gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. Lekarz psychiatra zwracał uwagę na trwający rekordowo długo, bo osiem lat pilotaż tych placówek. Jego zdaniem wynika to z "braku odwagi do podjęcia decyzji, jak ma wyglądać model po zakończeniu pilotażu, czyli jakie rozwiązania systemowe wdrożyć".

Pomysł jest, bo on został przetestowany w pilotażu. Polega na zasadniczym odejściu od powszechnie obowiązujących rozwiązań w systemie opieki zdrowotnej - mówił. Nie płacimy za procedury, za punkty, tylko płacimy za odpowiedzialność za zorganizowanie opieki dla jakiejś grupy mieszkańców. To jest zasadnicza zmiana i to wprowadziły Centra Zdrowia Psychicznego - dodał.

Po drugie, w ramach tego wynagrodzenia, zależnego od liczby mieszkańców, Centra Zdrowia Psychicznego zapewniają kompleksową usługę - oddział dzienny, oddział całodobowy, poradnię zdrowia psychicznego, opiekę środowiskową - podkreślił.

