Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w związku z ujawnieniem w internecie zdjęć arkusza egzaminacyjnego z chemii. To nie pierwszy taki przypadek podczas tegorocznych matur - podobne incydenty dotyczyły już innych przedmiotów. CKE zapowiada kolejne zawiadomienia.

Jak przekazał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, do warszawskiej prokuratury trafiło zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na bezprawnym ujawnieniu treści arkusza egzaminacyjnego z chemii. Zdjęcia arkusza miały pojawić się na portalu X tuż po rozpoczęciu egzaminu.

Jak zapowiada dyrektor Zakrzewski, przygotowywane są już kolejne zawiadomienia.

To nie pierwszy raz, kiedy podczas tegorocznych matur doszło do podobnych incydentów. Kilka dni po rozpoczęciu egzaminów CKE zgłosiła do prokuratury przypadki opublikowania zdjęć arkuszy z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego na poziomie podstawowym . W wyniku tych naruszeń kilkunastu maturzystom unieważniono egzamin z języka polskiego, a kolejnym kilkunastu z matematyki - powodem było wniesienie na salę egzaminacyjną telefonu komórkowego.

Surowe konsekwencje za wniesienie komórki na maturę

Przepisy są jasne: wniesienie na egzamin jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystanie z niego podczas egzaminu skutkuje unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu. Osoba, której egzamin został unieważniony, może przystąpić do niego ponownie dopiero za rok.

Wyjątek stanowią urządzenia medyczne, służące do monitorowania stanu zdrowia ucznia - ich wniesienie musi być jednak zgłoszone przed egzaminem przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

W ubiegłym roku egzaminy maturalne zostały unieważnione 244 osobom. Najczęściej powodem było korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych (72 przypadki) oraz niesamodzielne rozwiązywanie zadań, czyli ściąganie (105 przypadków). Egzamin może zostać unieważniony nie tylko w trakcie jego trwania, ale także już po jego zakończeniu, jeśli zostaną wykryte nieprawidłowości.

Tegoroczne matury rozpoczęły się 4 maja i potrwają do 21 maja (egzaminy pisemne) oraz do 30 maja (egzaminy ustne). Do egzaminów przystępuje łącznie 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, a także abiturienci z wcześniejszych roczników.