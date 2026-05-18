3 proc. - tyle w kwietniu wyniosła inflacja bazowa, liczona po wyłączeniu cen żywności i energii, czyli kategorii o największych i najczęstszych wahaniach cenowych. Nowe dane podał Narodowy Bank Polski. Inflacja bazowa pokazuje długofalowy trend oraz to, w jakim stopniu jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Inflacja bazowa w Polsce – najnowsze dane

W poniedziałek Narodowy Bank Polski opublikował dane o wskaźnikach inflacji bazowej w kwietniu. Z danych banku centralnego wynika, że inflacja bazowa, liczona po wyłączeniu cen administrowanych - podlegających kontroli państwa - wyniosła 2,9 proc., podczas gdy w marcu było to 2,7 proc.

Inflacja bazowa, liczona po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, wyniosła 3 proc., a więc tyle samo, co w marcu. Inflacja liczona po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3 proc. w stosunku do 2,7 proc. w marcu.

Z kolei tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3 proc., podczas gdy w marcu było to 2,9 proc. Jednocześnie inflacja konsumencka w kwietniu wyniosła 3,2 proc.



Inflacja bazowa pokazuje długofalowy trend

"Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym" – podał NBP w komunikacie.



Bank centralny przypomniał, że co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej. Według NBP, wskaźnik inflacji konsumenckiej (czyli CPI) pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów, tymczasem przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka.



"To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami" – podał NBP.

