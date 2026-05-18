Hotel Gołębiewski w Pobierowie 15 maja oficjalnie uruchomił system rezerwacji pokojów. Pierwsi goście będą mogli zameldować się już 26 czerwca. Choć na otwarcie wielu czekało od miesięcy, równie duże emocje jak sam start wywołały ceny noclegów. "Ceny kosmos", "Nie stać mnie na wakacje w Waszym hotelu, dlatego lecę na Ibizę" - można przeczytać na oficjalnej stronie hotelu.

Ceny noclegów sięgają nawet ponad 5 tys. zł za noc. Najtańsze pokoje kosztują ok. 1,4 tys. zł.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie jest nie tylko największy w Polsce , ale to także jeden z najbardziej imponujących obiektów wypoczynkowych w tej części Europy. Powstawał od 2017 roku i docelowo pomieści aż 1,2 tys. pokoi.

Obiekt położony jest tuż przy plaży, pośrodku nadmorskiego lasu. Bryła hotelu przypomina dwa połączone statki wycieczkowe i oferuje nie tylko spektakularne widoki, ale i bezpośredni dostęp do jednej z plaż polskiego wybrzeża.

15 maja ruszył system rezerwacyjny. Najtańsze "dwójki" kosztują około 1,4 tys. zł za noc. Wszystko zależy od terminu. Znacznie więcej trzeba zapłacić za apartamenty z widokiem na morze - w systemie rezerwacyjnym ceny takich pokojów sięgają nawet 4,8 tys. zł za nocleg. To jednak wariant dla osób, które zdecydują się wpłacić od razu 90-procentowy zadatek. Przy niższej przedpłacie koszt rośnie do około 5,2 tys. zł.

Hotel Gołębiewski: Ceny, standard pokoi

Wysokość cen zależy nie tylko od standardu pokoju, ale przede wszystkim od terminu pobytu. W sezonie wakacyjnym weekendowy pobyt dla trzyosobowej rodziny w lipcu to wydatek rzędu 3 tys. zł - w zależności od wybranej opcji rezerwacji.

Po sezonie jest nieco taniej. Przykładowo rodzinny weekend we wrześniu kosztuje obecnie ok. 2,7 tys. zł.

Samo uruchomienie systemu rezerwacyjnego wzbudziło ogromne zainteresowanie internautów. Gorąco zrobiło się również w mediach społecznościowych. Pod oficjalnymi postami hotelu szybko pojawiły się setki komentarzy. Opinie są mocno podzielone - jedni podkreślają luksusowy charakter inwestycji i przekonują, że ceny odpowiadają standardowi obiektu, inni zwracają uwagę, że koszt pobytu jest wyjątkowo wysoki jak na polskie warunki.

Cytat "Ceny kosmos, 4 dni za prawie 6 tysi w tym samym terminie na Cypr z przelotem mam za niecałe 5 tys." - pisze pan Wojciech na facebookowej stronie hotelu.

Cytat "Weekend dla 2 osób za +-2500. Dziękuję, pojadę gdzieś indziej" - zżyma się pani Justyna.

Cytat "Nie stać mnie na wakacje w Waszym hotelu, dlatego lecę na Ibizę" - dodaje inny z internautów.

Cytat "Piękny. Na pewno w tym roku będziemy" - zapewnia pani Angelika.

Cytat "Ceny jak na Gołębia normalne. Było do przewidzenia. Nowy obiekt, przy plaży, z basenami i jedzeniem. A wakacje sezon wysoki, wiec co tu się dziwić..." - komentuje pani Katarzyna.

Budowa hotelu Gołębiewski od początku wzbudzała kontrowersje - zarówno ze względu na swoją skalę, jak i lokalizację. Wielki hotel powstał tuż przy plaży, w sercu nadmorskiego lasu.

Sam Tadeusz Gołębiewski nie doczekał otwarcia swojego największego dzieła - zmarł w połowie 2022 roku.