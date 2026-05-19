Ilu Polaków inwestuje w kryptowaluty? Odpowiedź na to pytanie przynosi najnowsze badanie zlecone przez Narodowy Bank Polski. Z ankiety wynika ponadto, że cyfrowe aktywa są szczególnie popularne wśród młodych mężczyzn.

Jakie cyfrowe aktywa są najpopularniejsze w Polsce?

6,4 proc. Polaków zadeklarowało posiadanie kryptowalut - informuje we wtorek "Puls Biznesu". Gazeta przytacza badanie Narodowego Banku Polskiego, z którego wynika, że odsetek osób posiadających kryptoaktywa w Polsce mieści się z 95-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale od 5 proc. do 8,1 proc. "Można go traktować jako konserwatywny szacunek popularności tych aktywów wśród dorosłej populacji Polski" - czytamy.

Z badania wynika, że kryptowaluty są szczególnie popularne wśród młodszych osób oraz mężczyzn. "Relatywnie częściej kryptoaktywa posiadają mężczyźni niż kobiety oraz osoby młodsze niż starsze. Taki rozkład posiadaczy jest spójny z wynikami przeprowadzonych w innych krajach UE badań posiadania kryptoaktywów przez osoby fizyczne" - pisze dziennik, cytując NBP.

Warto zauważyć, że wyniki badania zleconego przez NBP są znacznie niższe niż te, które pojawiły się rok temu w raporcie USE Research i Ari10. Wówczas ponad 18 proc. Polaków deklarowało posiadanie aktywów kryptowalutowych.

Bitcoin i ether najpopularniejsze

Wśród osób deklarujących posiadanie kryptowalut, 3,5 proc. respondentów wskazało, że posiada jednostki bitcoina (BTC), 2,2 proc. ethera (ETH), a 3,1 proc. inne kryptowaluty. Dodatkowo, 0,9 proc. badanych zadeklarowało posiadanie stablecoinów, których "cechy są potencjalne najbliższe instrumentom do dokonywania płatności".

Badanie na zlecenie NBP zostało przeprowadzone przez firmę IPSOS na próbie 1000 respondentów.

Czym są kryptowaluty?

Kryptowaluty to cyfrowe lub wirtualne waluty, które wykorzystują kryptografię do zabezpieczania transakcji, kontrolowania emisji nowych jednostek oraz weryfikacji transferu środków. Najbardziej znaną kryptowalutą jest Bitcoin, który powstał w 2009 roku. Kryptowaluty działają zazwyczaj w zdecentralizowanych sieciach opartych na technologii blockchain, czyli rozproszonej bazie danych, która rejestruje wszystkie transakcje w sposób publiczny i niezmienny.

Główne cechy kryptowalut:

brak centralnego emitenta - nie są kontrolowane przez żaden bank centralny ani rząd,

- nie są kontrolowane przez żaden bank centralny ani rząd, anonimowość - transakcje mogą być realizowane bez ujawniania tożsamości użytkowników,

- transakcje mogą być realizowane bez ujawniania tożsamości użytkowników, globalny zasięg - można je przesyłać na całym świecie bez pośredników,

- można je przesyłać na całym świecie bez pośredników, ograniczona podaż - wiele kryptowalut, jak Bitcoin, ma z góry określoną maksymalną liczbę jednostek.

Kryptowaluty są wykorzystywane zarówno jako środek płatniczy, jak i forma inwestycji. Ich wartość może podlegać dużym wahaniom, co wiąże się z wysokim ryzykiem inwestycyjnym.