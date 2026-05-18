Józef Wojciechowski, założyciel firmy J.W. Construction, kupił historyczny hotel Imperial w Zakopanem - donosi branżowy serwis Hotelarz. Według nieoficjalnych informacji wartość transakcji mogła sięgnąć nawet 36 mln zł. "Chcemy, żeby był to najbardziej luksusowy kompleks w górach" - podkreślił biznesmen.

Wyburzanie części hotelu Imperial w Zakopanem, 2022 r. / Grzegorz Momot / PAP

Józef Wojciechowski planuje zamienić hotel Imperial w "najbardziej luksusowy kompleks w górach". Inwestor przejął projekt wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę, co pozwala mu niemal natychmiast na kontynuowanie prac budowalnych. Zakończenie inwestycji planowane jest w ciągu dwóch lat.

W miejscu dawnego ośrodka ma powstać luksusowy kompleks hotelowy z 130 pokojami. Jak podkreśla właściciel, obiekt ma wyznaczać nowy standard wypoczynku w polskich górach. Największą metamorfozę przejdą wnętrza hotelu, natomiast nowa część inwestycji zostanie zrealizowana zgodnie z wcześniej zatwierdzonym projektem.

Zakopiańska inwestycja to kolejny hotelowy projekt Wojciechowskiego. Przedsiębiorca posiada już hotel Czarny Potok w Krynicy-Zdroju, a równolegle prowadzi prace nad adaptacją dawnego budynku PKO w Krakowie na cele hotelowe.

Hotel Imperial w Zakopanem - od ośrodka sportowego do luksusowego kompleksu

Budynek powstał w latach 20. XX wieku według projektu architekta Franciszka Kotońskiego. Po wojnie hotel pełnił funkcję zaplecza sportowego. Najpierw działał tam Ośrodek Wyszkolenia Sportowego, a później nieruchomość przejął Centralny Ośrodek Sportu. Dzięki lokalizacji w pobliżu Wielkiej Krokwi przez wiele lat zatrzymywali się tam zawodnicy i sztaby szkoleniowe uczestniczące w zimowych zawodach sportowych.

Z czasem stan techniczny budynku zaczął się pogarszać. W 2013 roku obiekt został wyłączony z użytkowania decyzją ówczesnego dyrektora COS Zakopane Jana Janika.

Po kilku nieudanych próbach sprzedaży hotel trafił w 2019 roku do spółki kontrolowanej przez Artur Kozieja. Rozpoczęto wtedy przygotowania do przebudowy obiektu. W kolejnych latach wyburzono część dobudówek oraz fragmenty starej zabudowy. Ostatecznie w 2026 roku nieruchomość została odsprzedana firmie J.W. Construction.