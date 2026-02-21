W sobotę wieczorem służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze mieszkania w budynku przy ul. Konrada Leczkowa w Gdańsku. Na miejsce natychmiast skierowano pięć zastępów straży pożarnej. Niestety, po ugaszeniu ognia w jednym z lokali dokonano makabrycznego odkrycia.

/ KM PSP Gdańsk / Najnowsze wiadomości z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Zobacz również: ​Mirosław Krawczyk nie żyje. Aktor, znany z licznych filmów i seriali, miał 72 lata

Kłopoty marki "Nowrocky"? Zawiadomienie na policję Około godziny 21:20 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze mieszkania w czterokondygnacyjnym budynku przy ul. Konrada Leczkowa w Gdańsku. Na miejsce natychmiast skierowano pięć zastępów straży pożarnej. Akcja gaśnicza przebiegała sprawnie, jednak ogień zdążył wyrządzić poważne szkody w jednym z mieszkań. Po opanowaniu pożaru strażacy przystąpili do przeszukania lokalu. W trakcie działań ratowniczych w mieszkaniu znaleziono zwęglone zwłoki jednej osoby. Według wstępnych ustaleń, ofiarą jest prawdopodobnie kobieta w wieku około 60 lat. Policjanci pod nadzorem prokuratora będą wyjaśniać przyczyny pożaru.







