W sobotę wieczorem służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze mieszkania w budynku przy ul. Konrada Leczkowa w Gdańsku. Na miejsce natychmiast skierowano pięć zastępów straży pożarnej. Niestety, po ugaszeniu ognia w jednym z lokali dokonano makabrycznego odkrycia.

Około godziny 21:20 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze mieszkania w czterokondygnacyjnym budynku przy ul. Konrada Leczkowa w Gdańsku. 

Na miejsce natychmiast skierowano pięć zastępów straży pożarnej.  Akcja gaśnicza przebiegała sprawnie, jednak ogień zdążył wyrządzić poważne szkody w jednym z mieszkań. 

Po opanowaniu pożaru strażacy przystąpili do przeszukania lokalu.

W trakcie działań ratowniczych w mieszkaniu znaleziono zwęglone zwłoki jednej osoby. 

Według wstępnych ustaleń, ofiarą jest prawdopodobnie kobieta w wieku około 60 lat.

Policjanci pod nadzorem prokuratora będą wyjaśniać przyczyny pożaru. 