Podczas sobotniej gali zamknięcia 76. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie ogłoszono zwycięzcę głównej nagrody. Złotego Niedźwiedzia dla najlepszego filmu otrzymał obraz „Yellow Letters” w reżyserii İlkera Çataka. Produkcja porusza temat represji politycznych wobec tureckich intelektualistów.
„Yellow Letters” opowiada historię pary uznanych artystów z Ankary, którzy stają się ofiarami politycznych prześladowań. W wyniku represji tracą pracę, dom oraz nadzieję na lepszą przyszłość dla swojej nastoletniej córki.
Film Çataka ukazuje dramatyczne losy rodziny, która musi zmierzyć się z brutalną rzeczywistością i walczyć o przetrwanie w obliczu narastających trudności.