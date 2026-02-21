Wcześniej poznaliśmy laureata Srebrnego Niedźwiedzia – Nagrody Jury. Statuetka ta trafiła do Lance’a Hammera za „Queen at Sea”.

Natomiast Srebrnego Niedźwiedzia – Wielką Nagrodę Jury przyznano Eminowi Alperowi za „Salvation”.

Grant Gee odebrał z kolei nagrodę za reżyserię filmu „Everybody Digs Bill Evans”.

Silna konkurencja

W tegorocznym konkursie głównym rywalizowały 22 filmy z różnych zakątków świata.

„Yellow Letters” pokonał takie produkcje jak „At the Sea” Kornéla Mundruczó, „Rose” Markusa Schleinzera, „Dust” Anke Blondé, „A New Dawn” Yoshitoshiego Shinomiya oraz „Wolfram” Warwicka Thorntona. Zwycięski film został doceniony za poruszającą fabułę i znakomite aktorstwo.

O wyborze laureatów decydowało międzynarodowe jury, w którego składzie znaleźli się znani twórcy filmowi. Przewodniczącym był niemiecki reżyser i scenarzysta Wim Wenders.

Wśród jurorów znaleźli się także producentka Ewa Puszczyńska, nepalski reżyser Min Bahadur Bham, południowokoreańska aktorka Bae Doona, indyjski reżyser i producent Shivendra Singh Dungarpur, amerykański reżyser Reinaldo Marcus Green oraz japońska reżyserka Hikari.



Polska koprodukcja uhonorowana na Berlinale

W Berlinie pojawił się też polski akcent. Koprodukcja polsko-ukraińska pt. "Ślady" otrzymała nagrodę publiczności.

Film będzie mieć swoją premierę w Polsce w maju 2026 roku.



