"Nie czuję się uprawniony, żeby mówić za cały Kościół w Polsce" – zaznaczył na początku Porannej rozmowy w RMF FM kardynał Grzegorz Ryś. Metropolita krakowski podkreślił też, że dopiero próbuje poznać swoją diecezję (objął ją w grudniu ub. roku – przyp. red.). "Najczęściej myślę tak, że to, gdzie my się mało sprawdzamy jako Kościół, a powinniśmy się sprawdzać z definicji, to jest budowanie pokoju między ludźmi, pojednania, relacji między ludźmi, mam poczucie, że ciągle nam to słabo wychodzi" - dodał. Zaznaczył też, że jeśli nie powstanie ogólnopolska komisja ds. pedofilii w Kościele, to "dla Kościoła będzie to dramatyczne".

Co z oknem papieskim przy Franciszkańskiej 3?

Tomasz Terlikowski zaczął rozmowę z kard. Grzegorzem Rysiem od pytania o to, czy okno papieskie w siedzibie krakowskiej kurii przy Franciszkańskiej 3 zostanie odmurowane. To w tym oknie - przypomnijmy - papież Jan Paweł II pojawiał się, by witać się z wiernymi podczas pielgrzymek do Polski. Kard. Ryś zaznaczył, że okno czeka na obecnego papieża. Jak przyjedzie papież, to oczywiście - zapewnił. Jak mówił, nie wie, czy Leon XIV wybiera się do Krakowa, a tego nie wiem. Nawet jakbym wiedział, to bym nie powiedział - dodał.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kard. Ryś o komisji ds. pedofilii: Dla Kościoła będzie dramatycznie, jeśli nie powstanie

"To jest to, czego ludzie mają się prawo po nas spodziewać, boję się, że tego nie dostają"

Kościół katolicki obchodzi dziś Środę Popielcową. Prowadzący Poranną rozmowę w RMF FM chciał dowiedzieć się, za co Kościół w Polsce powinien symbolicznie posypać głowę popiołem. Nie czuję się uprawniony (do odpowiedzi na to pytanie - przyp. red.) - stwierdził metropolita krakowski.

Ten popiół, którego dzisiaj używamy, jest popiołem z palmy sprzed roku. To znaczy tak naprawdę trzeba by powiedzieć, cośmy obiecywali Bogu i ludziom rok temu. I co z tego zostało? Wyłącznie popiół - zaznaczył kard. Ryś.

Jako biskup najpierw bym pytał o to, co mnie i Kościół, któremu mam jakoś przewodzić, najpierw łączy z Bogiem, na ile to jest rzeczywista relacja, na ile jesteśmy skupieni w Kościele na tym, co jest istotne, tzn. na prowadzeniu człowieka do spotkania z Bogiem, takiego spotkania, które zmienia, a potem należy pytać, co zostało z deklaracji także składanych ludziom. Najczęściej myślę tak, że to, gdzie my się mało sprawdzamy jako Kościół, a powinniśmy się sprawdzać z definicji, to jest budowanie pokoju między ludźmi, pojednania, relacji między ludźmi, mam poczucie, że ciągle nam to słabo wychodzi, że nie jesteśmy jednak sakramentem jedności całego rodzaju ludzkiego, jak o sobie powiedział Kościół. To jest to, czego ludzie mają się prawo po nas spodziewać, boję się, że tego nie dostają - stwierdził gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Co z niezależną komisją ds. pedofilii w Kościele?

Tomasz Terlikowski dopytywał swojego gościa o ogólnopolską niezależną komisję ds. pedofilii w Kościele. Wszyscy czekamy na marcową Konferencję Episkopatu Polski, zobaczymy, czy w końcu wyjdziemy z tej konferencji z komisją ogólnopolską. Trzeba mieć nadzieję - dodał. Ufam, że jest możliwa, bo rodziła się ze wspólnego namysłu - stwierdził kard. Ryś.

Metropolita krakowski przypomniał, że jest zespół, który pracuje nad tekstem wyjściowym dotyczącym powstania komisji. Niektóre z tych zmian myślę, że są całkiem dobre. Jak tworzyłem komisję w Łodzi, to to widziałem, ile rzeczy w tym naszym pierwszym projekcie w ogóle nie zdążyliśmy zapisać - dodał.

Boję się bardziej tego gdyby (taka komisja - przyp. red.) nie powstała, niż gdyby powstała. Uważam, że dla Kościoła będzie dramatycznie, jeśli nie powstanie - zaznaczył kard. Ryś. Jeśli nie powstanie komisja ogólnopolska, to powstanie komisja w Krakowie. I sądzę, że nie jestem sam w takim myśleniu i może się okazać, że tych komisji wtedy powstanie więcej w Polsce lokalnych - przewidywał gość Tomasza Terlikowskiego.

