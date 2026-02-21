Na oznakowanym przejeździe kolejowym w miejscowości Susk Nowy (Mazowsze) doszło do tragicznego wypadku. W zderzeniu samochodu osobowego z szynobusem zginęły dwie osoby. Policjanci ustalają przyczynę wypadku.

Do wypadku doszło w sobotę około godziny 18:30, na oznakowanym przejeździe kolejowym w Susku Nowym (gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki).

Według wstępnych ustaleń służb, samochód osobowy marki Hyundai wjechał na tory, gdzie doszło do zderzenia z nadjeżdżającym szynobusem.

Jak poinformował rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, nadkom. Tomasz Żerański, w wyniku odniesionych obrażeń dwie osoby jadące samochodem zginęły na miejscu - to 39-letnia kobieta i 16-latek.

Szynobusem podróżowało 17 osób. Na szczęście żadna z nich nie odniosła obrażeń. Dla pasażerów podstawiono drugi pociąg, którym mogli kontynuować podróż - dodał Żerański.

Na miejscu tragedii pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Trwają czynności mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności wypadku.

Przejazd kolejowy w rejonie zdarzenia jest obecnie zablokowany.