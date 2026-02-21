"Drogi Donaldzie, odpowiadam za Węgry i Węgrów. Jeśli ktoś ich krzywdzi, moim obowiązkiem jest ich bronić" - napisał szef węgierskiego rządu Viktor Orban w komentarzu do wpisu premiera Donalda Tuska. Politycy odnieśli się do ogłoszonej w piątek przez Budapeszt blokady unijnej pożyczki dla Ukrainy.
"Drogi Donaldzie, odpowiadam za Węgry i Węgrów. Jeśli ktoś ich krzywdzi, moim obowiązkiem jest ich bronić. Tak będzie i teraz. Dopóki prezydent (Ukrainy - przyp. red.) Wołodymyr Zełenski nie wznowi dostaw ropy, nie powinien oczekiwać od nas żadnego wsparcia" - napisał w sobotę na platformie X Viktor Orban.