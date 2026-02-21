To odpowiedź na wcześniejszy wpis Donalda Tuska. Szef polskiego rządu napisał na X, że "premier Orban zablokował właśnie europejską pomoc dla Ukrainy, Kaczyński próbuje zablokować SAFE, czyli pieniądze na obronę i polski przemysł zbrojeniowy".

"Zgadnijcie, kto się cieszy" - stwierdził Tusk.

Węgry blokują pożyczkę dla Ukrainy

Szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto ogłosił w piątek, że Węgry zablokują 90 mld euro pożyczki UE dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu rosyjskiej ropy naftowej na Węgry ropociągiem Przyjaźń. Rurociąg uległ uszkodzeniu 27 stycznia w wyniku ataków rosyjskich, przez co wstrzymany został tranzyt ropy przez terytorium Ukrainy na Węgry i Słowację.

Węgierskie władze oskarżyły Ukrainę, że celowo wstrzymuje przesył i "szantażuje Węgry, wstrzymując tranzyt ropy w porozumieniu z Brukselą i węgierską opozycją, aby spowodować zakłócenia w dostawach na Węgrzech i podwyższyć ceny paliw przed wyborami". Szijjarto dodał, że blokując tranzyt ropy rurociągiem Przyjaźń, Ukraina narusza umowę stowarzyszeniową między UE a Ukrainą, łamiąc swoje zobowiązania wobec Unii Europejskiej. "Nie ulegniemy temu szantażowi" - napisał Szijjarto.

W lutym Parlament Europejski na sesji plenarnej w Strasburgu zatwierdził pożyczkę dla Ukrainy. Teraz musi ona jeszcze zostać formalne zatwierdzona przez państwa członkowskie w ramach Rady UE. Po zakończeniu wszystkich kroków Komisja Europejska będzie mogła wypłacić pierwszą transzę na początku drugiego kwartału tego roku.