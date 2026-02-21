Chorążymi reprezentacji podczas niedzielnej ceremonii zamknięcia zimowych igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo będą Władimir Semirunnij i Gabriela Topolska - poinformował Polski Komitet Olimpijski. Uroczystość rozpocznie się o godz. 20 w antycznym amfiteatrze w Weronie.

Władimir Semirunnij i Gabriela Topolska

Władimir Semirunnij zdobył na tych igrzyskach srebrny medal olimpijski w biegu łyżwiarskim na 10 000 m. Natomiast Gabriela Topolska startowała w short tracku.

Podczas uroczystości otwarcia igrzysk Mediolan Cortina 2026 chorążymi polskiej reprezentacji olimpijskiej byli skoczek narciarski Kamil Stoch i panczenistka Natalia Czerwonka.

Lista zagranicznych gości obecnych podczas ceremonii zakończenia igrzysk nie została jeszcze ogłoszona. Wiadomo na razie, że obecny będzie premier Francji Sebastien Lecornu jako reprezentant kraju, w którym w 2030 roku odbędą się następne zimowe igrzyska.

Uroczystość zakończenia zimowych igrzysk olimpijskich odbędzie się w niedzielę w antycznym amfiteatrze w Weronie. Początek o godz. 20.

Zanim zgasną znicze w Mediolanie i Corinie d;Ampezzo, odbędzie się pięć ostatnich finałów. W najciekawszym o złoty medal powalczą hokeiści USA i Kanady.