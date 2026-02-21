Kraków, od lat uznawany za polską "stolicę smogu", udowadnia, że odważne decyzje polityczne mogą realnie ratować ludzkie życie. Ustawa antysmogowa sprawiła bowiem, że nie tylko poprawiło się powietrze w mieście, ale i w ciągu dekady udało się uniknąć tysięcy przedwczesnych zgonów.

Badania wykazały, że spadek stężenia sadzy w Krakowie od 2013 roku pozwolił uniknąć niemal 6 tys. przedwczesnych zgonów w ciągu dekady - wynika z analizy udostępnionej wyłącznie brytyjskiemu "Guardianowi".

Jako dziecko musiałem wstrzymywać oddech w niektórych częściach Krakowa. Dymu było tak dużo, że można go było zobaczyć i poczuć. Teraz, jako lekarz, wiem doskonale, jakie spustoszenie toksyczne gazy wyrządzają w ludzkim organizmie - opowiada w rozmowie z "Guardianem" dr Marcel Mazur, specjalista alergolog w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jego badania pokazują, że w 2018 roku było o 17 proc. mniej przypadków astmy i o 28 proc. mniej przypadków alergicznego nieżytu nosa u dzieci w porównaniu z 2008 rokiem.

Co zmieniła w Krakowie ustawa antysmogowa?

Anna Dworakowska, współzałożycielka i dyrektorka Polish Smog Alert, podkreśla, że to przełom. Nieco ponad 10 lat temu mieliśmy w Krakowie około 150 dni w roku z przekroczonymi stężeniami pyłów zawieszonych. Teraz jest ich zaledwie 30 - mówi.

Ustawa antysmogowa weszła w życie w 2019 roku - większość starych pieców i kotłów została w mieście wymieniona, do czego przyczynił się samorząd, pokrywając część lub całość kosztów.

Według danych Europejskiego Centrum Czystego Powietrza, redukcja sadzy uratowała 5 897 osób w ciągu dekady. Postęp był efektem rzadkiego konsensusu między partiami o różnych barwach politycznych - zauważa prezes organizacji Łukasz Adamkiewicz.

W listopadzie 2025 roku na szczycie klimatycznym ONZ dziewięć krajów ogłosiło plany redukcji zanieczyszczeń uwalnianych podczas spalania paliw kopalnych i biomasy w ramach walki z globalnym ociepleniem i ochrony lokalnych społeczności.

Rachel Huxley z fundacji Wellcome uważa, że to "wielka sprawa" i "jeśli podejmiemy działania w tym temacie, możemy mieć ogromny wpływ zarówno na globalne ocieplenie, jak i na wszystkie skutki zdrowotne".

Jak pokazują najnowsze dane, liczba przedwczesnych zgonów spowodowanych działaniem pyłów zawieszonych spadła w Polsce o 18 proc. w latach 2005-2022. W całej Unii Europejskiej spadek był jeszcze wyraźniejszy - sięgnął 45 proc.

Kraków wzorem dla całej Polski i Europy

Kraków w ostatnich latach odnotował największą poprawę jakości powietrza spośród wszystkich polskich miast. W 2024 roku po raz pierwszy - od rozpoczęcia pomiarów - nie przekroczono dziennych norm rakotwórczego benzo(a)pirenu.

Oczekuje się, że zanieczyszczenie spadnie jeszcze bardziej dzięki Strefie Czystego Transportu , choć pod koniec stycznia Kraków na krótko stał się najbardziej zanieczyszczonym dużym miastem na świecie , wyprzedzając Lahaur w Pakistanie i Kalkutę w Indiach. Wszystko z powodu ościennych miejscowości, z których smog dociera do Krakowa.

To, co dzieje się w miasteczkach i wsiach wokół Krakowa, ma bezpośredni wpływ na jakość powietrza w naszym mieście - zauważa dr Mazur. Ma dom w Szczawnicy, niewielkim miasteczku w Małopolsce. Zanim wymienił kocioł węglowy, zimą musiał dokładać do niego opał trzy razy dziennie i równie często usuwać popiół. Przejście na pompę ciepła i kocioł gazowy okazało się - jak podkreśla - "nieporównywalnie wygodniejsze i znacznie bardziej przyjazne dla środowiska".

Eksperci wskazują, że Kraków może być wzorem dla miast w całej Europie i nie tylko, gdzie liczba zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza wciąż jest wysoka. Jak mówią, presja ze strony mieszkańców oraz organizacji społecznych się opłaca, bo zwiększa determinację polityków do wdrażania uchwał antysmogowych.

Z mojego doświadczenia wynika, że bez poparcia społecznego nic się nie uda. To ono napędza zmiany - a bez niego wszelkie działania będą sparaliżowane - zauważa Rachel Huxley z fundacji Wellcome.



