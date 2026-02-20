Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skierował ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa do opinii Komisji Weneckiej. "Według naszych prawników projekt ten narusza niezawisłość sędziowską i podział władz" - stwierdził.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty / Tomasz Gzell / PAP

Ruch Czarzastego ws. ustawy o KRS

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował w piątek na konferencji prasowej w Sejmie, że zdecydował o szerokich konsultacjach prezydenckiego projektu ustawy dotyczącej sądownictwa i skierowaniu go do opinii Komisji Weneckiej. W opinii naszych prawników projekt ten narusza niezawisłość sędziowską i podział władzy - stwierdził.

Dodał, że m.in. przewiduje on "kary więzienia do 10 lat za odmowę sędziów do udziału w składzie sędziowskim". Podjąłem decyzję o szerokich konsultacjach tej ustawy i przekazaniu tej ustawy do opinii Komisji Weneckiej - oświadczył.

Weto prezydenta. "Zdecydowanie sprzeciwiam się"

Z kolei w czwartek prezydent Karol Nawrocki poinformował o zawetowaniu nowelizacji ustawy o KRS oraz o przygotowaniu własnego projekt ustawy.

Podkreślił także, że jego celem ma być m.in. "skuteczne przeciwdziałanie bezprawnym próbom podważania nominacji sędziowskich udzielonych na wniosek KRS z uwagi na niezgodną z przepisami konstytucji i orzecznictwa TK praktykę orzeczniczą".

Zdecydowanie sprzeciwiam się dzieleniu sędziów na lepszych i gorszych, bo w rzeczywistości rządowi chodzi o podział na sędziów naszych i obcych. W polskim porządku prawnym nie ma żadnych neo, ani paleosędziów - powiedział prezydent.