"Mamy określone zdanie o Grzegorzu Braunie i nie potrzebujemy publicznie wyrażanych opinii pana ambasadora" - tak o działalności ambasadora USA w Polsce, Thomasa Rose'a, mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Adam Bielan. Europoseł PiS stwierdził też, że prezydent Karol Nawrocki powinien pojechać na posiedzenie Rady Pokoju.

Bielan: Kaczyński powtórzył stanowisko PiS w sprawie Brauna

Tomasz Terlikowski pytał Adama Bielana, czy przekonał ambasadora USA w Polsce do tego, żeby się zaangażował w polską politykę. Gdybym miał taką możliwość, to bym go przekonywał, żeby nie zabierał głosu - powiedział gość RMF FM.

Thomas Rose miał odradzać ewentualną koalicję rządzącą z Grzegorzem Braunem. Mamy określone zdanie o Grzegorzu Braunie od miesięcy, od czasu, kiedy jego formacja pojawiła się na scenie politycznej i nie potrzebujemy publicznie wyrażanych opinii pana ambasadora - podkreślił Bielan.

Wczoraj pan prezes Jarosław Kaczyński jeszcze raz powtórzył, jakie jest stanowisko całej partii w tej sprawie. Wciąż to Jarosław Kaczyński na szczęście jest liderem Prawa i Sprawiedliwości - dodał.

