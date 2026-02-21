14 marca w Krakowie zostanie uroczyście zainaugurowany synod archidiecezji krakowskiej. Wydarzenie odbędzie się z udziałem Sekretarza Generalnego Synodu Biskupów, kardynała Mario Grecha. Metropolita krakowski, kardynał Grzegorz Ryś, w liście pasterskim na Wielki Post zaprosił wszystkich kapłanów i wiernych do aktywnego udziału w tym procesie.

Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś przewodniczy mszy świętej w Dniu Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym / Art Service /

List pasterski metropolity krakowskiego na Wielki Post zostanie odczytany w niedzielę w kościołach na terenie archidiecezji. W dokumencie kardynał Ryś podał szczegóły zapowiadanego przez niego synodu diecezjalnego.

Ma on odnosić się do synodu o synodalności, który jest zainicjowanym w 2021 r. przez papieża Franciszka wieloletnim i wieloetapowym procesem reformy wspólnoty Kościoła. Obecnie, do jesieni 2028 roku, w Kościele katolickim potrwa proces wcielania go w życie.

Jak poinformował w liście kardynał Ryś, synod diecezjalny rozpocznie się 14 marca, w wigilię czwartej niedzieli Wielkiego Postu.

Start synodu i plan działań

Uroczystość poprzedzi cykl konferencji dla przedstawicieli parafii i wspólnot, które poprowadzi Sekretarz Generalny Synodu Biskupów kard. Mario Grech. Jeszcze pod koniec lutego duchowni spotkają się z kard. Jean-Claude'em Hollerichem, żeby zgłębiać sens synodalności. Po inauguracji we wszystkich parafiach zostaną powołane Zespoły Synodalne, które będą mogły zacząć działać po Wielkanocy.

W pierwszym etapie, trwającym do wakacji, lokalne grupy skupią się na analizie dwóch pierwszych rozdziałów Dokumentu Końcowego Synodu. Kolejny rok, do czerwca 2027 roku, poświęcony zostanie refleksji nad pozostałymi częściami dokumentu. Finał diecezjalnych prac przewidziany jest na jesień 2027 roku.

„Dokument Końcowy ostatniego Synodu Biskupów może i powinien być podjęty w naszych wspólnotach: w każdej parafii, w każdym ruchu eklezjalnym, we wspólnotach zakonnych i w całej diecezji” – wskazał hierarcha. „Co z tego dokumentu z całą pewnością odnosi się do naszej rzeczywistości, a co raczej nie? Które z jego propozycji potrzebujemy podjąć natychmiast? Które, być może, realizujemy już od dawna?” – dodał.

Kardynał Ryś w liście pasterskim zauważył, że refleksja nad synodalnością w Kościele u jednych budzi nadzieje i radość, a u innych obawy i opór. Zwrócił uwagę, że wbrew wyjaśnieniom papieża Franciszka i papieża Leona, część duchownych i świeckich zarzuciła im, że chcą przekształcić Kościół w „parlamentarną demokrację”.

„Nie. Kościół nie jest i nigdy nie będzie parlamentarną demokracją. Synodalność nie jest też jedynym wymiarem jego konstytucji; Kościół jest także hierarchiczny i kolegialny i poddany prymatowi Następcy św. Piotra. Wszystkie te elementy potrzebne są w nim razem: w harmonii, w syntezie, nie w opozycji” – zaznaczył metropolita krakowski, dodając, że „synod o synodalności nie jest w Kościele przewrotem obalającym jego tożsamość”, ale powrotem do Kościoła czasów apostolskich.

Nowy etap w historii archidiecezji

Zwołanie synodu diecezjalnego kardynał Grzegorz Ryś zapowiedział w swojej homilii w czasie ingresu do katedry wawelskiej w grudniu 2025 roku.

Ostatni synod w archidiecezji krakowskiej odbył się w latach 1972-1979 z inicjatywy kard. Karola Wojtyły. Był próbą odczytania i adaptacji do realiów krakowskiego Kościoła nauczania Soboru Watykańskiego II.

Obecny synod wpisuje się w ogólnoświatowy proces reformy Kościoła, zainicjowany przez papieża Franciszka w 2021 roku. Proces ten potrwa do 2028 roku i obejmuje wdrażanie wniosków z synodu w kościołach lokalnych.



