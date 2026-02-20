"Bardzo twardo stąpam po ziemi. Jestem szefem kancelarii prezydenta, to jest moje zajęcie, to moje zadanie, to moja służba. Trzeba poczekać na decyzję pana prezesa" – tak w Porannej rozmowie w RMF FM odpowiedział Zbigniew Bogucki na pytanie, czy będzie kandydatem PiS na premiera.

Zbigniew Bogucki / Jakub Rutka / RMF FM

Bogucki o prawyborach na sędziów do KRS: To jest bezmiar bezprawia

Są dwa kolejne weta prezydenta. Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy o KRS. Nie mogę podpisać ustawy, która pod hasłem przywracania praworządności w rzeczywistości wprowadza nowy etap chaosu i otwiera drogę do politycznego wpływu na sędziów - mówił Karol Nawrocki. Tomasz Terlikowski zapytał Zbigniewa Boguckiego, czy kancelaria prezydenta jest przygotowana na jakiś „plan B” rządu.

Nie ma „planu B”. To jest zaciemnianie sytuacji. Jaki może być praworządny „plan B”, jeśli nie ma podpisu prezydenta, jeśli się z prezydentem nie rozmawia (…). Uchwała „Iustitia” z 7 lutego jest aberracyjna. Tak naprawdę pokazuje, w jak niedobrym miejscu ideowo, myślowo, logicznie i prawnie jest dziś część sędziów. Na szczęście są oni w mniejszości (…). To jest bezmiar bezprawia (…). Jeżeli procedura będzie narzucać parlamentowi, polskiemu Sejmowi jakieś rozwiązania przez prywatne stowarzyszenia albo grupki interesów, to jest to bezprawie. Tego prezydent nie będzie sankcjonował (…). W takim wypadku ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa jasno mówi, że ta krajowa rada w tym składzie – jeśli nowa nie będzie powołana – działa nadal - powiedział Zbigniew Bogucki.

Jeśli chodzi o KRS to tych aberracyjnych pomysłów było bardzo wiele. Najpierw byli wybrani przez ten parlament do nielegalnej, jak głosili, Krajowej Rady Sądownictwa legalni członkowie. Czyli mieliśmy legalnych członków nielegalnego organu. Teraz, rozumiem, mamy niekonstytucyjną i nielegalną ustawę, z której zresztą skorzystał marszałek Sejmu, za co dziękuję, bo w ten sposób uznał jej konstytucyjność - dodał szef kancelarii Karola Nawrockiego.

