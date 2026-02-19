"Dobrze, że prezydent Karol Nawrocki nie jedzie na posiedzenie Rady Pokoju, bo jego ewentualna podróż spowodowałaby konfuzję co do tego, czy Polska jest w tym projekcie, czy Polska w nim nie jest" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceszef MSZ Marcin Bosacki.

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, że nie weźmie udziału w spotkaniu Rady Pokoju w Waszyngtonie. Zastąpi go prezydencki minister Marcin Przydacz . Tomasz Terlikowski pytał, czy to dobrze, że prezydent nie jedzie na to spotkanie. Dobrze, bo jego ewentualna podróż spowodowałaby konfuzję co do tego, czy Polska jest w tym projekcie, czy Polska w nim nie jest. Polska na razie w nim nie jest - mówił Marcin Bosacki.

A to, że będzie tam Marcin Przydacz? Też uważam, że dobrze, bo warto wiedzieć, co tam się wydarzy, nie tylko z opowieści mediów, ale też bezpośrednio. Mam nadzieję, że minister się ze wszystkimi władzami w Polsce podzieli tą wiedzą - powiedział wiceszef MSZ.

Jak mówił, nic nie wie o wzajemnym informowaniu się rządu i prezydenta przed tym spotkaniem. Nie wiem o żadnym zapotrzebowaniu na materiały przez pana ministra - zaznaczył.

Przełom w sporze o ambasadorów?

W tej chwili jesteśmy w fazie bardzo szczegółowych, długo trwających, ale nieprzerwanych rozmów, po raz któryś, na temat nominacji ambasadorskich - mówił o kontaktach rządu z prezydentem Bosacki.

Czy możliwy jest przełom w sporze o polskich ambasadorów? Nie wiem. To głównie zależy od pewnych decyzji, które podejmie lub nie podejmie pan prezydent i jego otoczenie. To, że te rozmowy nadal trwają, to jest dobrze. To, że do tej pory, już ponad miesiąc po ostatnim spotkaniu prezydenta z wicepremierem Sikorskim na razie nie przyniosły przełomu, to oczywiście nie jest najlepiej - powiedział gość RMF FM. Ale to jest odpowiedzialność wyłącznie po stronie Pałacu Prezydenckiego - dodał.

Bosacki o rozpadzie Polski 2050

Wiceszef MSZ zaprzeczył informacjom o przeciąganiu polityków Polski 2050 do Koalicji Obywatelskiej. Nie, to jest nieprawda. To, co się dzieje, nad czym ubolewam i mam nadzieję, że ten długi serial sporów w partii 2050 się wreszcie skończy, ale to nie my, nie Koalicja Obywatelska, mamy z tym cokolwiek wspólnego - powiedział.

Myślę, że to ambicje, pewnie też spory, nie wiem do jakiego stopnia ideowe, a do jakiego stopnia personalne, między różnymi politykami i grupami w partii Polska 2050 - dodał.

Czy Szymon Hołownia powinien pozostać wicemarszałkiem Sejmu? Nie widzę powodu, żeby zmieniać stanowisko wicemarszałka. Pan wicemarszałek, przedtem marszałek, sprawnie prowadził obrady - powiedział.

Bosacki o "spięciu" Sikorskiego z czeskim ministrem

Czy spięcie Radosława Sikorskiego z szefem czeskiego MSZ Petrem Macinką oznacza kryzys w relacjach z Pragą - pytał jeden ze Słuchaczy RMF FM o gorącą dyskusję podczas 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to było spięcie. To był raczej przyspieszony kurs nauczania zasad Unii Europejskiej polityka, który zajmuje się sprawami zagranicznymi od niedawna - powiedział Bosacki.

Myślę, że polski niezwykle doświadczony i szanowany na arenie międzynarodowej wicepremier i szef dyplomacji wyszedł z niego obronną ręką. Potem było spotkanie bilateralne właśnie z szefem czeskiego MSZ. Nie było tam żadnych negatywnych ech tej publicznej małej polemiki - dodał.

Współpraca Polski z Afryką i Azją

Inny ze Słuchaczy RMF FM pytał, jak wygląda nasza aktualna współpraca z krajami azjatyckimi oraz Afryką. Jaki jest trend i które sektory najbardziej zyskują?

Z większością krajów Azji, zwłaszcza Południowej, a już na pewno Afryki, mamy głównie stosunki gospodarcze. Oczywiście też mamy jakieś polityczne, np. w tej chwili w grupie G20, natomiast rzeczywiście bardzo znacząco rozszerzamy dyplomację gospodarczą i dyplomację ekonomiczną - mówił Bosacki.

Powiedział też o przeciwdziałaniu rosyjskim wpływom w Afryce. Robi to między innymi Departament Komunikacji Strategicznej w MSZ, który zajmuje się przeciwdziałaniem rosyjskiej dezinformacji, nie tylko w naszym regionie, nie tylko w Mołdawii, w Ukrainie czy na Bałkanach, ale też właśnie w krajach Azji lub Afryki. Współpracujemy z innymi ważnymi sojusznikami na tych rynkach, żeby z rosyjskimi wpływami, między innymi z dezinformacją, tam walczyć - stwierdził.

