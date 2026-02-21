Prezydent Donald Trump powiedział w sobotę, że podniesie z 10 do 15 procent tymczasowe globalne cła na towary importowane. To reakcja na werdykt Sądu Najwyższego USA, który wcześniej w piątek unieważnił większość taryf nałożonych przez prezydenta USA w 2025 r.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w piątek, że nałożył 10-proc. cła na wszystkie kraje. Dodał, że taryfy wejdą w życie "niemal natychmiast". Decyzja Trumpa byłą reakcją na werdykt Sądu Najwyższego USA, który unieważnił większość taryf nałożonych przez prezydenta USA w 2025 r.

Jak przekazała agencja Reutera, w sobotę Trump stwierdził, że chce podnieść tę stawkę z 10 do 15 proc.

"...jako Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, ze skutkiem natychmiastowym podniosę z 10 proc. ogólnoświatowe cła na kraje, z których wiele od dziesięcioleci »okradało« Stany Zjednoczone bezkarnie (do czasu mojego pojawienia się!), do w pełni dozwolonego i prawnie przetestowanego poziomu 15 proc." - napisał Trump na platformie Truth Social.

I dodał: "W ciągu najbliższych kilku miesięcy administracja Trumpa określi i wprowadzi nowe, prawnie dopuszczalne cła, które będą kontynuacją naszego niezwykle skutecznego procesu Uczynienia Ameryki Ponownie Wielką - WIĘKSZĄ NIŻ KIEDYKOLWIEK WCZEŚNIEJ!!! Dziękuję za uwagę. Prezydent DONALD J. TRUMP".

Wpis Donalda Trumpa na platformie Truth Social

Cła na 150 dni, w wysokości do 15 proc.

Trump w piątek, po wyroku Sądu Najwyższego, stwierdził, że wykorzysta alternatywne wobec IEEPA (International Emergency Economic Powers Act - przyp. red.) uprawnienia dotyczące nakładania ceł i podpisze rozporządzenie nakładające globalne 10-procentowe cło na podstawie sekcji 122 ustawy o handlu. Przepisy te pozwalają na wprowadzenie tymczasowych, globalnych taryf na okres 150 dni w wysokości do 15 proc.

Prezydent zapowiedział, że resort handlu rozpocznie dochodzenia na mocy innych przepisów (m.in. pod kątem nieuczciwych praktyk handlowych), które potrwają dłużej, ale dadzą podobny efekt. Trump wyraził przekonanie, że ostatecznie wysokość ceł może być wyższa niż przed wyrokiem Sądu.

Prezydent stwierdził przy tym, że orzeczenie Sądu - wbrew woli sędziów - w praktyce daje mu jeszcze większe uprawnienia w polityce handlowej, potwierdzając m.in. prawo do samodzielnego nakładania embarga.

