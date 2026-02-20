Kamila Sellier doznała poważnego urazu twarzy podczas ćwierćfinału biegu na 1500 metrów w short tracku na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie. Polka została zniesiona z lodowiska na noszach i trafiła pod opiekę lekarzy.

Kamila Sellier upada w trakcie rywalizacji na igrzyskach / WANG ZHAO/AFP/East News / East News

W ćwierćfinałach short tracku na 1500 metrów wystartowało 36 zawodniczek, podzielonych na sześć serii. Kamila Sellier rywalizowała w ostatnim biegu, długo utrzymując się w czołówce. Pod koniec wyścigu, podczas wyprzedzania przez Amerykankę Kristen Santos-Griswold, Sellier upadła i została uderzona łyżwą w okolicę oka przez jedną z rywalek. Polka doznała poważnego urazu twarzy i została zniesiona z lodowiska na noszach, po czym przekazano ją służbom medycznym.

Zarówno Sellier, jak i Santos-Griswold zostały zdyskwalifikowane za nieprawidłowe wyprzedzanie. Bieg powtórzono już bez ich udziału.

Stan zdrowia Sellier

Szef polskiej misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki poinformował, że Kamila Sellier jest przytomna i przebywa w szpitalu na badaniach. Jest przecięty policzek, który został już zszyty, i najprawdopodobniej uszkodzona jest też kość jarzmowa. Może być złamana, bo jest spora opuchlizna. Oko jest na razie bardzo opuchnięte, więc trudno powiedzieć... Oby nic głębiej ta łyżwa nie weszła - przekazał dziennikarzom Niedźwiedzki.

Sellier pomachała kibicom, dając znak, że czuje się dobrze. Dostała natychmiastową pomoc, więc wszystko przebiegło zgodnie z procedurami, czekamy na to, co pokażą testy w szpitalu - dodał szef misji.

Przy zawodniczce czuwa m.in. szef misji medycznej Hubert Krzysztofiak. Wkrótce mają zostać podane kolejne informacje o stanie zdrowia polskiej reprezentantki.

Pozostałe Polki poza półfinałem

Natalia Maliszewska startowała w pierwszym biegu ćwierćfinałowym. Zajęła czwarte miejsce z czasem 2:34,131, jednak nie wystarczyło to do awansu - jej wynik był słabszy od pozostałych zawodniczek z czwartych miejsc. Najlepsza w tej serii była Koreanka Gilli Kim (2:32,080).

Gabriela Topolska rywalizowała w czwartej serii, uzyskując ostatni rezultat - 3:02,875. Najszybsza była Amerykanka Corinne Stoddard (2:27,961). Najlepszy czas ćwierćfinałów uzyskała Belgijka Hanne Desmet - 2:24,365.