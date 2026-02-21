Nowa Nadzieja została przyłączona do partii Imperium Kontratakuje - zadecydowali delegaci Nowej Nadziei podczas sobotniego kongresu w Warszawie. Bartłomiej Pejo, wiceprezes NN, zapowiedział, że w najbliższych dniach dojdzie do zmiany nazwy Imperium Kontratakuje, w wyniku czego powstanie nowa Nowa Nadzieja. To rozwiązanie ma być sposobem na poradzenie sobie w sytuacji, w której obecna Nowa Nadzieja może zniknąć z rejestru partii politycznych.

Prawybory w Nowej Nadziei, Bydgoszcz 2023 r. Na zdjęciu: Sławomir Mentzen. / Tomasz Czachorowski/Polska Press/East News / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl .

Chodzi o zachowanie nazwy Nowa Nadzieja, a także zapewnienie ciągłości funkcjonowania ugrupowania, którego prezesem jest jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił bowiem wykreślić z ewidencji partii politycznych Nową Nadzieję. Stało się to po wniosku Państwowej Komisji Wyborczej w związku z niezłożeniem w terminie sprawozdania finansowego ugrupowania za 2024 r. Partia odwołała się od tej decyzji, ale ostatecznego rozstrzygnięcia jeszcze nie ma.

Partia, w której prezesem jest Mentzen, została wchłonięta

Poseł Konfederacji, wiceprezes Nowej Nadziei Bartłomiej Pejo w rozmowie z PAP powiedział, że w wyniku sobotniego kongresu osiągnięto cel, jakim było "zakończenie sporu z Państwową Komisją Wyborczą o Nową Nadzieję".

Mamy to za sobą. Połączenie z partią Imperium Kontratakuje, daje nam swobodę działania, taki formalny luz, dzięki któremu spór z PKW staje się dla nas bezprzedmiotowy, a my możemy dalej funkcjonować jako Nowa Nadzieja - podkreślił Pejo. Decyzja ta zapadła większością głosów delegatów.

Pejo pytany o szczegóły połączenia się ugrupowań powiedział, że struktury i aktywa Nowej Nadziei zostały przyłączone do Imperium Kontratakuje, przez co - praktycznie rzecz biorąc - partia, której prezesem jest Sławomir Mentzen, została "wchłonięta".

Zaznaczył, że w trakcie kongresu nie podjęto jednak formalnej decyzji o zmianie nazwy Imperium Kontratakuje. W ciągu najbliższych dni ciało statutowe Imperium spotka się i zmieni nazwę partii na Nowa Nadzieja - poinformował.

Pejo zaznaczył, że połączenie się partii będzie "procesem, który potrwa jakiś czas". Formalnie wszyscy członkowie wejdą w skład połączonej partii - oświadczył członek Rady Liderów Konfederacji.

Imperium Kontratakuje jest partią techniczną

Chociaż kongres został zorganizowany dla uporządkowania technicznych spraw, był on - jak mówił wiceprezes Nowej Nadziei - okazją do spotkania z działaczami z całej Polski. Pejo wyraził przekonanie, że wydarzenie zakończyło się "w duchu dalszej pracy, mobilizacji, pod szyldem Nowej Nadziei, oczywiście w ramach Konfederacji".

Obecny prezes Imperium Kontratakuje, a także rzecznik Konfederacji i współtworzącej ją Nowej Nadziei Wojciech Machulski, przyznał w rozmowie z PAP na początku stycznia, że Imperium Kontratakuje jest partią techniczną, powstałą w celu zabezpieczenia się na ewentualność, w której linia orzecznicza sądu w sprawie wniosku o wykreślenie Nowej Nadziei z ewidencji partii politycznych będzie nie po myśli partii.

Według ustawy o partiach politycznych w przypadku niezłożenia przez partię sprawozdania w terminie PKW występuje do sądu z wnioskiem o wykreślenie wpisu tej partii z ewidencji. W czerwcu ub.r. Pejo w rozmowie z PAP podkreślał, że w ocenie Nowej Nadziei sprawozdanie finansowe zostało złożone w terminie, a problemem jest "interpretacja PKW".