"Od dłuższego czasu jesteśmy przekonani, że prezydent robi wszystko, by nie pomagać. Wszystko na to wskazuje, że będzie weto, a to będzie nie do obrony. Panie prezydencie, warto się jeszcze zastanowić" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister nauki i szkolnictwa Marcin Kulasek, pytany, czy prezydent zawetuje ustawę ws. SAFE. Podkreślił, że rząd ma plan B na taką ewentualność. "To będzie bardziej czasochłonne, ale na modernizację polskiej armii na pewno zdobędziemy pieniądze" - stwierdził sekretarz generalny Nowej Lewicy.

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM sekretarz generalny Nowej Lewicy i minister nauki i szkolnictwa Marcin Kulasek był pytany o kwestię ustawy SAFE - unijnego programu wsparcia na modernizację i dozbrajanie armii państwa członkowskich UE.

Co dalej z ustawą SAFE? Kulasek zwrócił się z apelem do prezydenta

Od dłuższego czasu jesteśmy przekonani, że pan prezydent robi wszystko, by nie pomagać. Wszystko na to wskazuje, że będzie weto a to będzie nie do obrony - stwierdził, odnosząc się do tego, że spodziewa się prezydenckiego weta ustawy ws. SAFE.

Panie prezydencie, warto się jeszcze zastanowić - zaapelował do głowy państwa na antenie radia. Jednocześnie zapewnił, że nawet w razie prezydenckiego weta rząd ma przygotowany plan B. To będzie bardziej czasochłonne, ale na modernizację polskiej armii na pewno zdobędziemy pieniądze - stwierdził.

Dopytywany przez prowadzącą Joannę Górską o to, kiedy należy się spodziewać tych pieniędzy, jeżeli prezydent zdecyduje się zawetować ustawę o SAFE, Marcin Kulasek odpowiedział: będzie uchwała rządowa.

Ten proces zostanie wydłużony właśnie przez weto pana prezydenta. I to jest jego odpowiedzialność - stwierdził. Dodał także, że część pieniędzy będzie miała ograniczenia związane z tym, że "to nie przejdzie ustawą, tylko rozporządzeniem".



Ruch prezydenta. Projekt ustawy trafił do Sejmu

Co ważne, we wtorek rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz przekazał, że do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący "Polski SAFE 0 proc."