Przed spotkaniem w Pałacu Prezydenckim, Donald Tusk przekazał, że dotarły do niego sygnały możliwym wecie prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy o unijnym programie SAFE. Tusk określił to jako "bardzo złą wiadomość" i zapowiedział, że podczas spotkania bezpośrednio zapyta prezydenta o jego decyzję. Premier zapowiada przygotowanie planu B, podkreślając znaczenie programu dla polskiej obronności.

Już jutro pan premier mógłby spowodować, że ustawa dotycząca "polskiego SAFE zero procent" trafi pod obrady Sejmu - poinformował tuż po zakończeniu spotkania prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Sejm od jutra mógłby i powinien zająć się tą sprawą, później procedowalibyśmy (projekt) w Senacie, a później byłby podpis prezydenta - zaznaczył Bogucki, który dodał, że Karol Nawrocki nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie unijnego SAFE.

Znaczenie programu SAFE

Program SAFE (Strategic Technologies for Europe Platform) ma na celu wsparcie modernizacji i dozbrajania armii państw członkowskich UE. Polska, jako największy beneficjent, może uzyskać blisko 200 mld zł, z czego 89 proc. ma trafić do polskich firm zbrojeniowych. Tusk podkreśla, że program jest kluczowy dla polskiej suwerenności i stabilności budżetu armii.

Rząd i prezydent zgadzają się co do konieczności rozwoju Sił Zbrojnych RP, jednak różnią się w kwestii finansowania. Premier apeluje o podpisanie ustawy wdrażającej SAFE, podczas gdy prezydent i prezes NBP proponują alternatywę w postaci "polskiego SAFE 0 proc.". Tusk wyraził nadzieję na uzyskanie konkretnych informacji podczas spotkania z prezydentem.