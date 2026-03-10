Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący "Polski SAFE 0 proc." - poinformował rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz. W Pałacu Prezydenckim odbyło się dziś spotkanie prezydenta, szefa NBP i premiera w sprawie projektu finansowania polskich zbrojeń.
Na szczegóły dotyczące ustaleń na linii prezydent - rząd - bank centralny musimy poczekać do godziny 17:00, kiedy rozpocznie się konferencja prasowa podsumowująca dzisiejsze rozmowy na najwyższym szczeblu.
Tymczasem Rafał Leśkiewicz poinformował już o złożeniu do laski marszałkowskiej prezydenckiego projektu ustawy o "SAFE 0 proc.", który ma stanowić alternatywę dla unijnego programu SAFE.