​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw. Synoptycy prognozują gwałtowne zjawiska pogodowe, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, silny wiatr oraz lokalnie grad.

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Burze z gradem nad Polską

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, wschodniej część woj. kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i śląskiego.

Ostrzeżenie obowiązuje dziś od godziny 14:00 do północy. Według IMGW miejscami spodziewane są burze z opadami deszczu od 20 do 40 mm oraz porywami wiatru dochodzącymi do 75 km/h. Lokalnie może pojawić się grad.

Najgroźniejsza sytuacja prognozowana jest na południowym wschodzie kraju, przede wszystkim w rejonie Bieszczad i Tatr. To właśnie tam po południu i wieczorem mogą wystąpić najsilniejsze burze, którym towarzyszyć będą intensywne opady deszczu oraz lokalnie grad.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało Alert RCB do odbiorców na terenie województwa podkarpackiego i części małopolskiego (powiat gorlicki).

Niespokojna noc na wschodzie kraju

W nocy niespokojna aura utrzyma się przede wszystkim na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Burze mogą początkowo występować również na północnym zachodzie.

Meteorolodzy ostrzegają, że sytuacja pogodowa jest dynamiczna i ostrzeżenie może zostać przedłużone lub podniesione do wyższego stopnia.

W ciągu dnia nad większością kraju dominować będzie duże i całkowite zachmurzenie. Większe przejaśnienia możliwe są jedynie na południowym wschodzie. Suma opadów na południu może wynieść do 25-30 mm, a na południowym wschodzie i wschodzie kraju w nocy nawet do 35 mm.

IMGW apeluje o śledzenie bieżących komunikatów pogodowych i zachowanie ostrożności, szczególnie podczas burz.

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