Niespokojna noc na wschodzie kraju

W nocy niespokojna aura utrzyma się przede wszystkim na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Burze mogą początkowo występować również na północnym zachodzie.

Meteorolodzy ostrzegają, że sytuacja pogodowa jest dynamiczna i ostrzeżenie może zostać przedłużone lub podniesione do wyższego stopnia.

W ciągu dnia nad większością kraju dominować będzie duże i całkowite zachmurzenie. Większe przejaśnienia możliwe są jedynie na południowym wschodzie. Suma opadów na południu może wynieść do 25-30 mm, a na południowym wschodzie i wschodzie kraju w nocy nawet do 35 mm.

IMGW apeluje o śledzenie bieżących komunikatów pogodowych i zachowanie ostrożności, szczególnie podczas burz.