Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw. Synoptycy prognozują gwałtowne zjawiska pogodowe, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, silny wiatr oraz lokalnie grad.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, wschodniej część woj. kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i śląskiego.
Ostrzeżenie obowiązuje dziś od godziny 14:00 do północy. Według IMGW miejscami spodziewane są burze z opadami deszczu od 20 do 40 mm oraz porywami wiatru dochodzącymi do 75 km/h. Lokalnie może pojawić się grad.
Najgroźniejsza sytuacja prognozowana jest na południowym wschodzie kraju, przede wszystkim w rejonie Bieszczad i Tatr. To właśnie tam po południu i wieczorem mogą wystąpić najsilniejsze burze, którym towarzyszyć będą intensywne opady deszczu oraz lokalnie grad.