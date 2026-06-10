Wojna na Bliskim Wschodzie

Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi 28 lutego. Formalnie od 8 kwietnia trwa zawieszenie broni.

Prezydent USA Donald Trump dał władzom w Teheranie czas na złożenie "nowej propozycji zakończenia wojny". Negocjacje na ten temat utknęły jednak w martwym punkcie, a jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest kwestia odblokowania żeglugi przez Ormuz.

W odwecie za rozpętanie wojny Iran blokuje cieśninę, przez którą transportuje się zdecydowaną większość ropy naftowej wydobywanej w krajach Zatoki Perskiej.

W nocy z wtorku na środę siły amerykańskie przeprowadziły ataki na cele w Iranie. Dowództwo przekazało, że była to odpowiedź na strącenie przez Iran amerykańskiego śmigłowca Apache w poniedziałek. Iran poinformował, że w odwecie przeprowadził ataki z użyciem bezzałogowców na siły USA w Bahrajnie i ostrzelał rakietami amerykańskie obiekty wojskowe w Jordanii. O przechwyceniu irańskich rakiet informował też Kuwejt.



