Andorra la Vella, stolica Księstwa Andory, to miejsce wyjątkowe na mapie Europy. Położona w sercu Pirenejów, zachwyca nie tylko górskim krajobrazem, ale i nietypowym umiejscowieniem. Ponieważ to najwyżej położona stolica na kontynencie, dotarcie do niej wymaga nieco wysiłku, bo nie prowadzi tu ani linia kolejowa, ani żadne połączenie lotnicze.

Andorra la Vella - prawdziwa turystyczna perła Europy / Shutterstock

Po więcej ciekawych informacji zapraszamy do RMF24.pl .

Andorra la Vella leży na wysokości od 1023 do 1200 metrów nad poziomem morza, co czyni ją najwyżej położoną stolicą Europy. To niewielkie miasto, liczące zaledwie kilkanaście tysięcy mieszkańców, jest sercem malutkiego państwa położonego między Francją a Hiszpanią. Otoczona 65 szczytami powyżej 2000 metrów, przyciąga miłośników górskich wędrówek i narciarstwa.

Do Andorra la Vella nie dojedziemy pociągiem ani nie doleci tu żaden samolot pasażerski. Najbliższe lotniska znajdują się w Barcelonie i Tuluzie, a do stolicy Andory można dostać się wyłącznie samochodem lub autobusem. Podróż z tych miast trwa około trzech godzin. W Andorze nie ma również kolei - lokalny transport opiera się na autobusach i prywatnych samochodach.

Raj dla turystów i łowców okazji

Aż 90 procent powierzchni Andory stanowią niezabudowane tereny - doliny, lasy i górskie szczyty. Latem kraj przyciąga piechurów i miłośników przyrody, zimą zamienia się w mekkę narciarzy.

Andorra la Vella to także raj podatkowy i zakupowy - centra handlowe i sklepy oferują perfumy, elektronikę, alkohol czy tytoń w znacznie niższych cenach niż w krajach sąsiednich. Nic dziwnego, że większość z 8 milionów turystów rocznie wpada tu głównie na zakupy.

Andora nie należy do Unii Europejskiej, ale korzysta z euro. Do wjazdu nie jest wymagana wiza, a oficjalnym językiem jest kataloński. Warto pamiętać, że kraj nie jest objęty unijnym roamingiem - korzystanie z danych mobilnych może być kosztowne.

Andorra la Vella

Miasto kontrastów

Stolica Andory to miejsce, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją. Obok ekskluzywnych butików i galerii handlowych znajduje się urokliwe stare miasto Barri Antic z brukowanymi uliczkami i kamiennymi domami z XII wieku. Warto zobaczyć XVI-wieczną siedzibę parlamentu Casa de la Vall oraz słynną rzeźbę zegara Salvadora Dalí "La Noblesse du Temps".