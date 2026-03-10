"Nie chcemy niekończącej się wojny i będziemy konsultować się z USA, kiedy zakończyć konflikt z Iranem" - oświadczył ​szef izraelskiego resortu dyplomacji Gideon Saar, który spotkał się we wtorek ze swoim niemieckim odpowiednikiem Johannem Wadephulem. USA i Izrael są gotowe na rozwiązanie dyplomatyczne. Szef MSZ odmówił jednak podania konkretnej daty, kiedy walki mogłyby się zakończyć.

W izraelsko-amerykańskich nalotach na Iran zginął duchowy przywódca tego kraju Ali Chamenei (zdjęcie ilustracyjne) / IMAGO/Hindustan Times / East News

Szef MSZ Izraela Gideon Saar zapowiedział, że Izrael nie chce niekończącej się wojny z Iranem i będzie konsultować się z USA w sprawie zakończenia konfliktu.

Saar odmówił podania konkretnej daty zakończenia działań wojennych.

Od 28 lutego Izrael i USA prowadzą ataki na Iran, który odpowiada nalotami dronowymi i rakietowymi, m.in. na Izrael.

Skonsultujemy się z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi, kiedy nastąpi "odpowiedni moment", by zakończyć wojnę - powiedział Saar mediom w Jerozolimie podczas swojego spotkania z szefem MSZ Niemiec, Johannem Wadephulem.

Odmówił jednak spekulacji, kiedy dokładnie mogą zakończyć się walki.

"Nowa wojna nie może przyćmić losu Palestyńczyków"

Saar odwiedził z Wadephulem miasto Bet Szemesz, gdzie w ubiegłym tygodniu w ataku irańskiej rakiety balistycznej zginęło dziewięć osób. Szef niemieckiej dyplomacji zwrócił uwagę na sytuację Palestyńczyków w Strefie Gazy i na okupowanym Zachodnim Brzegu.

Podkreślił, że nowy konflikt nie może przyćmić losu ponad 2 mln mieszkańców Strefy Gazy, gdzie nadal trwa kryzys humanitarny i dociera zbyt mała pomoc.

Niemcy wzywają Izrael do reakcji

Wadephul potępił również ataki ekstremistycznych żydowskich osadników na wsie na Zachodnim Brzegu, w których w ostatnich dniach zginęli kolejni Palestyńczycy. Wezwał izraelskie organy ścigania, by "z najwyższą determinacją" reagowały na te ataki.

Izrael od 28 lutego atakuje wraz z USA Iran, na co ten odpowiada nalotami dronowymi i rakietowymi m.in. na Izrael. Wojsko izraelskie walczy też ze sprzymierzonym z Iranem libańskim Hezbollahem.