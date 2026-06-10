Papież Leon XIV pobłogosławił wieżę Chrystusa - najwyższą świątynie chrześcijańskiego świata. Wielkie marzenie architekta Sagrady Familii w Barcelonie - Antonio Gaudiego zostało spełnione równo sto lat po śmierci artysty. W homilii wygłoszonej w dwóch językach - hiszpańskim i katalońskim - Leon XIV wskazał nie tylko na okrucieństwo wojny, ale skupił się też na sytuacji w Hiszpanii, mówiąc że "Barcelona i cała Katalonia gromadzą się w tej świątyni, będącej znakiem jedności i zgody dla całego kraju" - relacjonuje z Barcelony reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.

Historyczna wizyta papieża Leona XIV w Barcelonie / PAP/EPA/ALBERTO ESTEVEZ / PAP/EPA

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W środę w stolicy Katalonii odbyły się uroczystości, związane z poświęceniem wieży Chrystusa - najwyższej chrześcijańskiej wieży świata. Papież odprawił mszę w budowanej od 144 lat Bazylice Sagrada Familia (Świętej Rodziny). Po mszy zainagurowana została Wieża Jezusa Chrystusa.

Msza w bazylice Sagrada Familia w Barcelonie

Msza została odprawiona w 100. rocznicę śmierci Antoniego Gaudiego, autora projektu bazyliki. Papież oddał hołd architektowi przy jego grobie. W Watykanie trwa proces beatyfikacyjny Gaudiego, nazywanego "Bożym architektem".

Głowę Kościoła katolickiego w Sagrada Familia powitali: król Hiszpanii Filip VI i królowa Letycja. Obecny był także premier Pedro Sanchez. Wokół bazyliki zgromadziły się tysiące ludzi.

Wnętrze kościoła światła, jak nazywana jest Sagrada Familia, wypełniło blisko 4 tysiące zaproszonych osób. Drugie tyle ogląda mszę na telebimach przed kościołem. Mszę uświetnia śpiew 600 chórzystów, w tym setka młodych piosenkarzy.

Jak relacjonuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, w homilii wygłoszonej w dwóch językach: hiszpańskim i katalońskim - Leon XIV wskazał nie tylko na okrucieństwo wojny, ale skupił się też na sytuacji w Hiszpanii, mówiąc że "Barcelona i cała Katalonia gromadzą się w tej świątyni, będącej znakiem jedności i zgody dla całego kraju".

Ojciec święty mówił o 144 latach budowy "kościoła światła", o jego architekcie i samej wieży Chrystusa, która zostanie dziś poświęcona. 17-metrowy przeszklony krzyż wieży zrobił wrażenie na papieżu, który dodał, że "Bazylika Świętej Rodziny jest najwyższym kościołem świata nie po to, by wyróżniać się w ziemskich rankingach, lecz aby prowadzić lud Boży pielgrzymujący przez tę ziemię Katalonii".

Celebrację uświetnił specjalny mapping i przedstawienie, w której główną rolę grał sam kościół Sagrada Familia. Osoby znajdujące się na placu i w środku bazyliki miały specjalne lampiony, które zmieniały swoją intensywność. Wnętrze kościoła zostało rozśwetlone, co w połączeniu z późną porą i niezliczoną liczbą witraży sprawiło, że Sagrada Familia mieniła się całą paletą kolorów.

Na sam koniec na niebie utworzono przy pomocy mappingu wizerunek twórcy bazyliki, Antonio Gaudiego. Architekt patrzył z góry na dzieło swojego życia, dzieło którego nie zdołał ukończyć. W setną rocznicę śmierci na niebie pojawiły się też jego słowa: Aby robić rzeczy dobrze, najpierw potrzebujesz miłości, a dopiero potem techniki.

Połączenie tradycji z nowoczesnością. Oto najwyższy kościół świata

Budowa Sagrada Familia rozpoczęła się w 1882 roku. Dziś, po niemal półtora wieku, monumentalna bazylika w Barcelonie osiągnęła swoją docelową wysokość - 172,5 metra. Stało się to dzięki instalacji ostatniego elementu krzyża na szczycie centralnej Wieży Jezusa Chrystusa , która jest najwyższą z 18 wież świątyni.

Wieża, będąca symbolicznym zwieńczeniem projektu Antoniego Gaudiego, została ukończona w lutym br. Uroczysta inauguracja odbędzie się w środę, dokładnie w setną rocznicę śmierci słynnego architekta. Ceremonii przewodniczyć będzie Leon XIV - już jedenasty papież od czasu rozpoczęcia budowy.

Budowa ostatniej wieży była ogromnym wyzwaniem inżynieryjnym. Krzyż wieńczący konstrukcję ma wysokość pięciopiętrowego budynku i waży około 100 ton. Został wykonany w Niemczech z betonu i stali nierdzewnej, a następnie przetransportowany do Barcelony w 14 częściach. Montaż wymagał zastosowania nowoczesnych technologii, takich jak cyfrowe modelowanie 3D i precyzyjne maszyny do cięcia kamienia. Choć ukończenie Wieży Jezusa Chrystusa to przełomowy moment, Sagrada Familia wciąż nie jest w pełni ukończona. Prace wykończeniowe wewnątrz mają potrwać do 2028 roku.

Sagrada Familia to nie tylko symbol Barcelony, ale także świadectwo niezwykłej determinacji i współpracy pokoleń architektów, budowniczych i darczyńców. Świątynia finansowana jest wyłącznie z datków oraz wpływów z biletów - w 2025 roku odwiedziło ją niemal 5 milionów turystów.