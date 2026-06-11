48 reprezentacji i aż 104 mecze w 39 dni. Oto rekordowy mundial z trzema gospodarzami - Kanadą, Meksykiem i USA. Przedstawiamy szczegółowy terminarz rozgrywek piłkarskich mistrzostw świata. Początek rywalizacji 11 czerwca - finał 19 lipca.

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Mundial 2026. Program fazy grupowej (godziny czasu polskiego):

11 czerwca, czwartek

Grupa A: Meksyk - RPA (21.00, Meksyk)

noc z 11 na 12 czerwca

Grupa A: Korea Płd. - Czechy (4.00, Guadalajara/Zapopan)

12 czerwca, piątek

Grupa B: Kanada - Bośnia i Hercegowina (21.00, Toronto)

noc z 12 na 13 czerwca

Grupa D: USA - Paragwaj (3.00, Los Angeles/Inglewood)

13 czerwca, sobota

Grupa B: Katar - Szwajcaria (21.00, San Francisco/Santa Clara)  

noc z 13 na 14 czerwca

Grupa C: Brazylia - Maroko (0.00, Nowy Jork/East Rutherford)

Grupa C: Haiti - Szkocja (3.00, Boston/Foxborough)

Grupa D: Australia - Turcja (6.00, Vancouver)

14 czerwca, niedziela

Grupa E: Niemcy - Curacao (19.00, Houston)

Grupa F: Holandia - Japonia (22.00, Dallas/Arlington)

noc z 14 na 15 czerwca

Grupa E: Wybrzeże Kości Słoniowej - Ekwador (1.00, Filadelfia)

Grupa F: Szwecja - Tunezja (4.00, Monterrey/Guadalupe)

15 czerwca, poniedziałek

Grupa H: Hiszpania - Rep. Zielonego Przylądka (18.00, Atlanta)

Grupa G: Belgia - Egipt (21.00, Seattle)

noc z 15 na 16 czerwca

Grupa H: Arabia Saudyjska - Urugwaj (0.00, Miami/Miami Gardens)

Grupa G: Iran - Nowa Zelandia (3.00, Los Angeles/Inglewood)

16 czerwca, wtorek

Grupa I: Francja - Senegal (21.00, Nowy Jork/East Rutherford)

noc z 16 na 17 czerwca

Grupa I: Irak - Norwegia (0.00, Boston/Foxborough)

Grupa J: Argentyna - Algieria (3.00, Kansas City)

Grupa J: Austria - Jordania (6.00, San Francisco/Santa Clara)

17 czerwca, środa

Grupa K: Portugalia - DR Konga (19.00, Houston)

Grupa L: Anglia - Chorwacja (22.00, Dallas/Arlington)

noc z 17 na 18 czerwca

Grupa L: Ghana - Panama (1.00, Toronto)

Grupa K: Uzbekistan - Kolumbia (4.00, Meksyk)

18 czerwca, czwartek

Grupa A: Czechy - RPA (18.00, Atlanta)

Grupa B: Szwajcaria - Bośnia i Hercegowina (21.00, Los Angeles/Inglewood)

noc z 18 na 19 czerwca

Grupa B: Kanada - Katar (0.00, Vancouver)

Grupa A: Meksyk - Korea Płd. (3.00, Guadalajara/Zapopan)

19 czerwca, piątek

Grupa D: USA - Australia (21.00, Seattle)

noc z 19 na 20 czerwca

Grupa C: Szkocja - Maroko (0.00, Boston/Foxborough)

Grupa C: Brazylia - Haiti (3.00, Filadelfia)

Grupa D: Turcja - Paragwaj (6.00, San Francisco/Santa Clara)

20 czerwca, sobota

Grupa F: Holandia - Szwecja (19.00, Houston)

Grupa E: Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej (22.00, Toronto)

noc z 20 na 21 czerwca

Grupa E: Ekwador - Curacao (2.00, Kansas City)

Grupa F: Tunezja - Japonia (6.00, Monterrey/Guadalupe)

21 czerwca, niedziela

Grupa H: Hiszpania - Arabia Saudyjska (18.00, Atlanta)

Grupa G: Belgia - Iran (21.00, Los Angeles/Inglewood)

noc z 21 na 22 czerwca

Grupa H: Urugwaj - Rep. Zielonego Przylądka (0.00, Miami/Miami Gardens)

Grupa G: Nowa Zelandia - Egipt (3.00, Vancouver)

22 czerwca, poniedziałek

Grupa J: Argentyna - Austria (19.00, Dallas/Arlington)

Grupa I: Francja - Irak (23.00, Filadelfia)

noc z 22 na 23 czerwca

Grupa I: Norwegia - Senegal (2.00, Nowy Jork/East Rutherford)

Grupa J: Jordania - Algieria (5.00, San Francisco/Santa Clara)

23 czerwca, wtorek

Grupa K: Portugalia - Uzbekistan (19.00, Houston)

Grupa L: Anglia - Ghana (22.00, Boston/Foxborough)

noc z 23 na 24 czerwca

Grupa L: Panama - Chorwacja (1.00, Toronto)

Grupa K: Kolumbia - DR Konga (4.00, Guadalajara/Zapopan)

24 czerwca, środa

Grupa B: Szwajcaria - Kanada (21.00, Vancouver)

Grupa B: Bośnia i Hercegowina - Katar (21.00, Seattle)

noc z 24 na 25 czerwca

Grupa C: Szkocja - Brazylia (0.00, Miami/Miami Gardens)

Grupa C: Maroko - Haiti (0.00, Atlanta)

Grupa A: Czechy - Meksyk (3.00, Meksyk)

Grupa A: RPA - Korea Płd. (3.00, Monterrey/Guadalupe)

25 czerwca, czwartek

Grupa E: Curacao - Wybrzeże Kości Słoniowej (22.00, Filadelfia)

Grupa E: Ekwador - Niemcy (22.00, Nowy Jork/East Rutherford)

noc z 25 na 26 czerwca

Grupa F: Japonia - Szwecja (1.00, Dallas/Arlington)

Grupa F: Tunezja - Holandia (1.00, Kansas City)

Grupa D: Turcja - USA (4.00, Los Angeles/Inglewood)

Grupa D: Paragwaj - Australia (4.00, San Francisco/Santa Clara)

26 czerwca, piątek

Grupa I: Norwegia - Francja (21.00, Boston/Foxborough)

Grupa I: Senegal - Irak (21.00, Toronto)

noc z 26 na 27 czerwca

Grupa H: Rep. Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska (2.00, Houston)

Grupa H: Urugwaj - Hiszpania (2.00, Guadalajara/Zapopan)

Grupa G: Egipt - Iran (5.00, Seattle)

Grupa G: Nowa Zelandia - Belgia (5.00, Vancouver)

27 czerwca, sobota

Grupa L: Panama - Anglia (23.00, Nowy Jork/East Rutherford)

Grupa L: Chorwacja - Ghana (23.00, Filadelfia)

noc z 27 na 28 czerwca

Grupa K: Kolumbia - Portugalia (1.30, Miami/Miami Gardens)

Grupa K: DR Konga - Uzbekistan (1.30, Atlanta)

Grupa J: Algieria - Austria (4.00, Kansas City)

Grupa J: Jordania - Argentyna (4.00, Dallas/Arlington)

Mistrzostwa świata 2026: terminarz fazy pucharowej. Kiedy finał mundialu?

28 czerwca, niedziela

1/16 finału (1): 2A - 2B (21.00, Los Angeles/Inglewood)

29 czerwca, poniedziałek

1/16 finału (2): 1C - 2F (19.00, Houston)

1/16 finału (3): 1E - 3A/3B/3C/3D/3F  (22.30, Boston/Foxborough)

noc z 29 na 30 czerwca

1/16 finału (4): 1F - 2C  (3.00, Monterrey/Guadalupe)

30 czerwca, wtorek

1/16 finału (5): 2E - 2I (19.00, Dallas/Arlington)

1/16 finału (6): 1I - 3C/3D/3F/3G/3H  (23.00, Nowy Jork/East Rutherford)

noc z 30 czerwca na 1 lipca

1/16 finału (7): 1A - 3C/3E/3F/3H/3I (3.00, Meksyk)

1 lipca, środa

1/16 finału (8): 1L - 3E/3H/3I/3J/3K (18.00, Atlanta)

1/16 finału (9): 1G - 3A/3E/3H/3I/3J (22.00, Seattle)

noc z 1 na 2 lipca

1/16 finału (10): 1D - 3B/3E/3F/3I/3J (2.00, San Francisco/Santa Clara)

2 lipca, czwartek 

1/16 finału (11): 1H - 2J (21.00, Los Angeles/Inglewood)

noc z 2 na 3 lipca

1/16 finału (12): 2K - 2L (1.00, Toronto)

1/16 finału (13): 1B - 3E/3F/3G/3I/3J (5.00, Vancouver)

3 lipca, piątek

1/16 finału (14): 2D - 2G (20.00, Dallas/Arlington)

noc z 3 na 4 lipca

1/16 finału (15): 1J - 2H (0.00, Miami/Miami Gardens)

1/16 finału (16): 1K - 3D/3E/3I/3J/3L (3.30, Kansas City)

1/8 finału

4 lipca, sobota 

1/8 finału (I): zwycięzca 1 - zwycięzca 4 (19.00, Houston)

1/8 finału (II): zw. 3 - zw. 6 (23.00, Filadelfia)

5 lipca, niedziela

1/8 finału (III): zw. 2 - zw. 5 (22.00, Nowy Jork/East Rutherford)

noc z 5 na 6 lipca

1/8 finału (IV): zw. 7 - zw. 8 (2.00, Meksyk)

6 lipca, poniedziałek

1/8 finału (V): zw. 12 - zw. 11 (21.00, Dallas/Arlington)

noc z 6 na 7 lipca

1/8 finału (VI): zw. 10 - zw. 9 (2.00, Seattle)

7 lipca, wtorek

1/8 finału (VII): zw. 15 - zw. 14 (18.00, Atlanta)

1/8 finału (VIII): zw. 13 - zw. 16 (22.00, Vancouver)

Ćwierćfinały

9 lipca, czwartek

ćwierćfinał: zw. II - zw. I (22.00, Boston/Foxborough)

10 lipca, piątek

ćwierćfinał: zw. V - zw. VI (21.00, Los Angeles/Inglewood)

11 lipca, sobota

ćwierćfinał: zw. III - zw. IV (23.00, Miami/Miami Gardens)

noc z 11 na 12 lipca

ćwierćfinał: zw. VII - zw. VIII (3.00, Kansas City)

Półfinały

14 lipca, wtorek

półfinał: zw. II/zw. I - zw. V/zw. VI (21.00, Dallas/Arlington)

15 lipca, środa

półfinał: zw. III/zw. IV - zw. VII/zw. VIII (21.00, Atlanta)

Mecz o trzecie miejsce

18 lipca, sobota

o 3. miejsce: Miami/Miami Gardens (23.00)

Finał

19 lipca, niedziela

finał: Nowy Jork/East Rutherford (21.00)

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