48 reprezentacji i aż 104 mecze w 39 dni. Oto rekordowy mundial z trzema gospodarzami - Kanadą, Meksykiem i USA. Przedstawiamy szczegółowy terminarz rozgrywek piłkarskich mistrzostw świata. Początek rywalizacji 11 czerwca - finał 19 lipca.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
11 czerwca, czwartek
Grupa A: Meksyk - RPA (21.00, Meksyk)
noc z 11 na 12 czerwca
Grupa A: Korea Płd. - Czechy (4.00, Guadalajara/Zapopan)
12 czerwca, piątek
Grupa B: Kanada - Bośnia i Hercegowina (21.00, Toronto)
noc z 12 na 13 czerwca
Grupa D: USA - Paragwaj (3.00, Los Angeles/Inglewood)
13 czerwca, sobota
Grupa B: Katar - Szwajcaria (21.00, San Francisco/Santa Clara)
noc z 13 na 14 czerwca
Grupa C: Brazylia - Maroko (0.00, Nowy Jork/East Rutherford)
Grupa C: Haiti - Szkocja (3.00, Boston/Foxborough)
Grupa D: Australia - Turcja (6.00, Vancouver)
14 czerwca, niedziela
Grupa E: Niemcy - Curacao (19.00, Houston)
Grupa F: Holandia - Japonia (22.00, Dallas/Arlington)
noc z 14 na 15 czerwca
Grupa E: Wybrzeże Kości Słoniowej - Ekwador (1.00, Filadelfia)
Grupa F: Szwecja - Tunezja (4.00, Monterrey/Guadalupe)
15 czerwca, poniedziałek
Grupa H: Hiszpania - Rep. Zielonego Przylądka (18.00, Atlanta)
Grupa G: Belgia - Egipt (21.00, Seattle)
noc z 15 na 16 czerwca
Grupa H: Arabia Saudyjska - Urugwaj (0.00, Miami/Miami Gardens)
Grupa G: Iran - Nowa Zelandia (3.00, Los Angeles/Inglewood)
16 czerwca, wtorek
Grupa I: Francja - Senegal (21.00, Nowy Jork/East Rutherford)
noc z 16 na 17 czerwca
Grupa I: Irak - Norwegia (0.00, Boston/Foxborough)
Grupa J: Argentyna - Algieria (3.00, Kansas City)
Grupa J: Austria - Jordania (6.00, San Francisco/Santa Clara)
17 czerwca, środa
Grupa K: Portugalia - DR Konga (19.00, Houston)
Grupa L: Anglia - Chorwacja (22.00, Dallas/Arlington)
noc z 17 na 18 czerwca
Grupa L: Ghana - Panama (1.00, Toronto)
Grupa K: Uzbekistan - Kolumbia (4.00, Meksyk)
18 czerwca, czwartek
Grupa A: Czechy - RPA (18.00, Atlanta)
Grupa B: Szwajcaria - Bośnia i Hercegowina (21.00, Los Angeles/Inglewood)
noc z 18 na 19 czerwca
Grupa B: Kanada - Katar (0.00, Vancouver)
Grupa A: Meksyk - Korea Płd. (3.00, Guadalajara/Zapopan)
19 czerwca, piątek
Grupa D: USA - Australia (21.00, Seattle)
noc z 19 na 20 czerwca
Grupa C: Szkocja - Maroko (0.00, Boston/Foxborough)
Grupa C: Brazylia - Haiti (3.00, Filadelfia)
Grupa D: Turcja - Paragwaj (6.00, San Francisco/Santa Clara)
20 czerwca, sobota
Grupa F: Holandia - Szwecja (19.00, Houston)
Grupa E: Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej (22.00, Toronto)
noc z 20 na 21 czerwca
Grupa E: Ekwador - Curacao (2.00, Kansas City)
Grupa F: Tunezja - Japonia (6.00, Monterrey/Guadalupe)
21 czerwca, niedziela
Grupa H: Hiszpania - Arabia Saudyjska (18.00, Atlanta)
Grupa G: Belgia - Iran (21.00, Los Angeles/Inglewood)
noc z 21 na 22 czerwca
Grupa H: Urugwaj - Rep. Zielonego Przylądka (0.00, Miami/Miami Gardens)
Grupa G: Nowa Zelandia - Egipt (3.00, Vancouver)
22 czerwca, poniedziałek
Grupa J: Argentyna - Austria (19.00, Dallas/Arlington)
Grupa I: Francja - Irak (23.00, Filadelfia)
noc z 22 na 23 czerwca
Grupa I: Norwegia - Senegal (2.00, Nowy Jork/East Rutherford)
Grupa J: Jordania - Algieria (5.00, San Francisco/Santa Clara)
23 czerwca, wtorek
Grupa K: Portugalia - Uzbekistan (19.00, Houston)
Grupa L: Anglia - Ghana (22.00, Boston/Foxborough)
noc z 23 na 24 czerwca
Grupa L: Panama - Chorwacja (1.00, Toronto)
Grupa K: Kolumbia - DR Konga (4.00, Guadalajara/Zapopan)
24 czerwca, środa
Grupa B: Szwajcaria - Kanada (21.00, Vancouver)
Grupa B: Bośnia i Hercegowina - Katar (21.00, Seattle)
noc z 24 na 25 czerwca
Grupa C: Szkocja - Brazylia (0.00, Miami/Miami Gardens)
Grupa C: Maroko - Haiti (0.00, Atlanta)
Grupa A: Czechy - Meksyk (3.00, Meksyk)
Grupa A: RPA - Korea Płd. (3.00, Monterrey/Guadalupe)
25 czerwca, czwartek
Grupa E: Curacao - Wybrzeże Kości Słoniowej (22.00, Filadelfia)
Grupa E: Ekwador - Niemcy (22.00, Nowy Jork/East Rutherford)
noc z 25 na 26 czerwca
Grupa F: Japonia - Szwecja (1.00, Dallas/Arlington)
Grupa F: Tunezja - Holandia (1.00, Kansas City)
Grupa D: Turcja - USA (4.00, Los Angeles/Inglewood)
Grupa D: Paragwaj - Australia (4.00, San Francisco/Santa Clara)
26 czerwca, piątek
Grupa I: Norwegia - Francja (21.00, Boston/Foxborough)
Grupa I: Senegal - Irak (21.00, Toronto)
noc z 26 na 27 czerwca
Grupa H: Rep. Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska (2.00, Houston)
Grupa H: Urugwaj - Hiszpania (2.00, Guadalajara/Zapopan)
Grupa G: Egipt - Iran (5.00, Seattle)
Grupa G: Nowa Zelandia - Belgia (5.00, Vancouver)
27 czerwca, sobota
Grupa L: Panama - Anglia (23.00, Nowy Jork/East Rutherford)
Grupa L: Chorwacja - Ghana (23.00, Filadelfia)
noc z 27 na 28 czerwca
Grupa K: Kolumbia - Portugalia (1.30, Miami/Miami Gardens)
Grupa K: DR Konga - Uzbekistan (1.30, Atlanta)
Grupa J: Algieria - Austria (4.00, Kansas City)
Grupa J: Jordania - Argentyna (4.00, Dallas/Arlington)
28 czerwca, niedziela
1/16 finału (1): 2A - 2B (21.00, Los Angeles/Inglewood)
29 czerwca, poniedziałek
1/16 finału (2): 1C - 2F (19.00, Houston)
1/16 finału (3): 1E - 3A/3B/3C/3D/3F (22.30, Boston/Foxborough)
noc z 29 na 30 czerwca
1/16 finału (4): 1F - 2C (3.00, Monterrey/Guadalupe)
30 czerwca, wtorek
1/16 finału (5): 2E - 2I (19.00, Dallas/Arlington)
1/16 finału (6): 1I - 3C/3D/3F/3G/3H (23.00, Nowy Jork/East Rutherford)
noc z 30 czerwca na 1 lipca
1/16 finału (7): 1A - 3C/3E/3F/3H/3I (3.00, Meksyk)
1 lipca, środa
1/16 finału (8): 1L - 3E/3H/3I/3J/3K (18.00, Atlanta)
1/16 finału (9): 1G - 3A/3E/3H/3I/3J (22.00, Seattle)
noc z 1 na 2 lipca
1/16 finału (10): 1D - 3B/3E/3F/3I/3J (2.00, San Francisco/Santa Clara)
2 lipca, czwartek
1/16 finału (11): 1H - 2J (21.00, Los Angeles/Inglewood)
noc z 2 na 3 lipca
1/16 finału (12): 2K - 2L (1.00, Toronto)
1/16 finału (13): 1B - 3E/3F/3G/3I/3J (5.00, Vancouver)
3 lipca, piątek
1/16 finału (14): 2D - 2G (20.00, Dallas/Arlington)
noc z 3 na 4 lipca
1/16 finału (15): 1J - 2H (0.00, Miami/Miami Gardens)
1/16 finału (16): 1K - 3D/3E/3I/3J/3L (3.30, Kansas City)
4 lipca, sobota
1/8 finału (I): zwycięzca 1 - zwycięzca 4 (19.00, Houston)
1/8 finału (II): zw. 3 - zw. 6 (23.00, Filadelfia)
5 lipca, niedziela
1/8 finału (III): zw. 2 - zw. 5 (22.00, Nowy Jork/East Rutherford)
noc z 5 na 6 lipca
1/8 finału (IV): zw. 7 - zw. 8 (2.00, Meksyk)
6 lipca, poniedziałek
1/8 finału (V): zw. 12 - zw. 11 (21.00, Dallas/Arlington)
noc z 6 na 7 lipca
1/8 finału (VI): zw. 10 - zw. 9 (2.00, Seattle)
7 lipca, wtorek
1/8 finału (VII): zw. 15 - zw. 14 (18.00, Atlanta)
1/8 finału (VIII): zw. 13 - zw. 16 (22.00, Vancouver)
9 lipca, czwartek
ćwierćfinał: zw. II - zw. I (22.00, Boston/Foxborough)
10 lipca, piątek
ćwierćfinał: zw. V - zw. VI (21.00, Los Angeles/Inglewood)
11 lipca, sobota
ćwierćfinał: zw. III - zw. IV (23.00, Miami/Miami Gardens)
noc z 11 na 12 lipca
ćwierćfinał: zw. VII - zw. VIII (3.00, Kansas City)
14 lipca, wtorek
półfinał: zw. II/zw. I - zw. V/zw. VI (21.00, Dallas/Arlington)
15 lipca, środa
półfinał: zw. III/zw. IV - zw. VII/zw. VIII (21.00, Atlanta)
18 lipca, sobota
o 3. miejsce: Miami/Miami Gardens (23.00)
19 lipca, niedziela
finał: Nowy Jork/East Rutherford (21.00)