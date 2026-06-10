Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że prezydent Karol Nawrocki postępuje roztropnie, dając sobie czas na zastanowienie ws. ewentualnego odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Z kolei szef MSZ Radosław Sikorski uważa, że to dobrze, iż nie została upubliczniona opinia Kapituły Orderu Orła Białego w tej sprawie.

Władysław Kosiniak-Kamysz i Karol Nawrocki / Adam Burakowski / East News

Prezydent Karol Nawrocki rozważa odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu - decyzja jeszcze nie zapadła.

Kapituła Orderu Orła Białego wydała opinię w tej sprawie, ale jej treść nie została ujawniona.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że prezydent Nawrocki postępuje roztropnie, dając sobie czas na decyzję.

Szef MSZ Radosław Sikorski poparł decyzję o nieujawnianiu opinii Kapituły, podkreślając wagę dyskrecji.

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Pod koniec maja prezydent Nawrocki zaproponował odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego . Była to reakcja na decyzję o nadaniu przez prezydenta Ukrainy jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA".

Kapituła wydała opinię ws. orderu, prezydent jeszcze nie podjął decyzji

W poniedziałek zebrała się Kapituła Orderu, aby wydać opinię nt. propozycji prezydenta. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował później, że Kapituła przedstawiła prezydentowi opinię . Leśkiewicz nie ujawnił jednak jej treści. Zapowiedział jedynie, że prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie.

Obecne zachowanie prezydenta w tej sprawie jako roztropne ocenił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydent (...) analizuje, zastanawia się. Pewnie biura prezydenta Ukrainy i Kancelaria Prezydenta RP są ze sobą w kontakcie. I powinni być, powinno dojść do rozmowy - powiedział szef MON.



Dodał, że o ile krytycznie ocenia weto prezydenta do ustawy wdrażającej program SAFE, to teraz prezydent postępuje roztropnie "w sprawie czasu na zastanowienie, które sobie daje".

Sikorski: Kapituła dała prezydentowi czas

O kwestię Orderu Orła Białego dziennikarze pytali w środę również wicepremiera Sikorskiego. Na pytanie, czy to dobrze, że nie znamy opinii Kapituły Orderu Orła Białego, szef MSZ odparł, że tak. Uważam, że pewne sprawy mogą być pozostawione w dyskrecji. Wydaję mi się, że kapituła dała panu prezydentowi czas do namysłu - powiedział Sikorski.

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