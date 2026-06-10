Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że prezydent Karol Nawrocki postępuje roztropnie, dając sobie czas na zastanowienie ws. ewentualnego odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Z kolei szef MSZ Radosław Sikorski uważa, że to dobrze, iż nie została upubliczniona opinia Kapituły Orderu Orła Białego w tej sprawie.
- Prezydent Karol Nawrocki rozważa odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu - decyzja jeszcze nie zapadła.
- Kapituła Orderu Orła Białego wydała opinię w tej sprawie, ale jej treść nie została ujawniona.
- Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że prezydent Nawrocki postępuje roztropnie, dając sobie czas na decyzję.
- Szef MSZ Radosław Sikorski poparł decyzję o nieujawnianiu opinii Kapituły, podkreślając wagę dyskrecji.
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Pod koniec maja prezydent Nawrocki zaproponował odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Była to reakcja na decyzję o nadaniu przez prezydenta Ukrainy jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA".
W poniedziałek zebrała się Kapituła Orderu, aby wydać opinię nt. propozycji prezydenta. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował później, że Kapituła przedstawiła prezydentowi opinię. Leśkiewicz nie ujawnił jednak jej treści. Zapowiedział jedynie, że prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie.
Obecne zachowanie prezydenta w tej sprawie jako roztropne ocenił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydent (...) analizuje, zastanawia się. Pewnie biura prezydenta Ukrainy i Kancelaria Prezydenta RP są ze sobą w kontakcie. I powinni być, powinno dojść do rozmowy - powiedział szef MON.
Dodał, że o ile krytycznie ocenia weto prezydenta do ustawy wdrażającej program SAFE, to teraz prezydent postępuje roztropnie "w sprawie czasu na zastanowienie, które sobie daje".
O kwestię Orderu Orła Białego dziennikarze pytali w środę również wicepremiera Sikorskiego. Na pytanie, czy to dobrze, że nie znamy opinii Kapituły Orderu Orła Białego, szef MSZ odparł, że tak. Uważam, że pewne sprawy mogą być pozostawione w dyskrecji. Wydaję mi się, że kapituła dała panu prezydentowi czas do namysłu - powiedział Sikorski.
W związku z kontrowersjami, które wywołało w Polsce nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA" Warszawę odwiedził szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow. Spotkał się m.in. z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem, szefem BBN Bartoszem Grodeckim oraz wiceszefem MSZ Marcinem Bosackim.
Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej powiedział po rozmowie z Budanowem, że strona ukraińska ma świadomość reakcji, jakie tematyka UPA wywołuje w Polsce i jest zainteresowana dialogiem w tej sprawie. Przydacz zadeklarował gotowość do dalszych rozmów i wskazał na oczekiwania po stronie polskiej. Z kolei rzecznik MSZ Maciej Wewiór powiadomił, że jednym z tematów rozmowy Budanowa z wiceministrem Bosackim były ukraińskie propozycje rozwiązania sytuacji.
We wtorek premier Tusk zaapelował do prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego o "bezpośrednią i szczerą rozmowę" zanim "emocje zrujnują solidarność" między oboma krajami.
Order Orła Białego przyznał Wołodymyrowi Zełenskiemu w 2023 r. ówczesny prezydent Andrzej Duda.