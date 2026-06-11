13 lipca 1930 roku o godzinie 15:19 Lucien Laurent zdobył pierwszą bramkę w historii mistrzostw świata w piłce nożnej. Jego trafienie w meczu Francji z Meksykiem na stadionie Pocitos w Montevideo przeszło do legendy futbolu, a sam mecz obfitował w historyczne wydarzenia.

Stadion Centenario - historyczny obiekt w Urugwaju paradoksalnie nie był świadkiem pierwszego gola na mundialu / Shutterstock

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Pierwszy turniej finałowy mistrzostw świata rozpoczął się w Urugwaju. To właśnie tam, na stadionie Pocitos w Montevideo, Francja zmierzyła się z Meksykiem. W 19. minucie spotkania Lucien Laurent popisał się precyzyjnym strzałem spoza pola karnego, pokonując meksykańskiego bramkarza Oscara Bonfiglio. Był to pierwszy gol w historii mundiali, a mecz zakończył się zwycięstwem "Trójkolorowych" 4:1.

Co ciekawe, historyczne spotkanie nie odbyło się na głównym stadionie mistrzostw - Centenario. Obiekt ten był jeszcze w budowie, a prace nad trybuną "America" zakończono dopiero 18 lipca, kilka dni po inauguracji turnieju. Dlatego pierwszy mecz rozegrano na mniejszym stadionie Pocitos.

Niezwykły przebieg spotkania

Mecz Francji z Meksykiem przeszedł do historii także z innego powodu. W 24. minucie kontuzji doznał francuski bramkarz Alexis Thepot. Zastąpił go pomocnik Augustin Chantrel, który mimo nietypowej roli wpuścił tylko jednego gola. Warto przypomnieć, że aż do 1970 roku regulamin nie pozwalał na dokonywanie zmian bramkarza w trakcie meczu, co czyni ten przypadek jeszcze bardziej wyjątkowym.

Pierwszy gol Luciena Laurenta i nietypowe wydarzenia z meczu Francja-Meksyk na zawsze zapisały się w historii futbolu. To właśnie od tego momentu rozpoczęła się legenda mistrzostw świata, które dziś są najważniejszym turniejem piłkarskim globu.

Mundial w Urugwaju

Decyzja o przyznaniu Urugwajowi organizacji pierwszego mundialu zapadła podczas konferencji FIFA w Barcelonie 18 maja 1929 roku. Wybór nie był przypadkowy - Urugwaj świętował wówczas stulecie niepodległości, a jego reprezentacja dwukrotnie zdobyła złote medale olimpijskie (1924, 1928), potwierdzając swoją dominację w światowym futbolu.

W pierwszym mundialu udział wzięło 13 reprezentacji: siedem z Ameryki Południowej, cztery z Europy i dwie z Ameryki Północnej. Niewielka liczba drużyn europejskich wynikała z wysokich kosztów podróży przez Atlantyk. Zespoły podzielono na cztery grupy, a zwycięzcy awansowali do półfinałów.