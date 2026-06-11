11 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rysia. To doskonała okazja, by przyjrzeć się bliżej sytuacji tego tajemniczego i rzadkiego drapieżnika w naszym kraju. Ryś, choć przez lata był na skraju wyginięcia, dziś wraca do polskich lasów. Gdzie można spotkać w Polsce te wspaniałe koty? Jaka jest ich populacja? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

11 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rysia / Shutterstock

Ryś euroazjatycki (Lynx lynx) to największy dziko żyjący kot Europy.

Dziś, tj. 11 czerwca, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rysia.

Ile rysiów żyje w Polsce? Gdzie można spotkać te wspaniałe koty?

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Ryś euroazjatycki (Lynx lynx) to największy dziko żyjący kot Europy. Charakteryzuje się długimi nogami, krótkim ogonem zakończonym czarną kitą oraz charakterystycznymi pędzelkami na uszach. Jego futro, pokryte ciemnymi cętkami, doskonale maskuje go w leśnym otoczeniu. Rysie są samotnikami, prowadzą nocny tryb życia i rzadko dają się zauważyć człowiekowi.

Jeszcze sto lat temu rysie w Polsce były szeroko rozpowszechnione. Niestety, intensywna wycinka lasów, kłusownictwo i rozwój infrastruktury doprowadziły do gwałtownego spadku ich liczebności. W latach 80. XX wieku ryś w Polsce był już niemal na wymarciu. Przełom nastąpił w latach 90., kiedy rozpoczęto programy ochrony i reintrodukcji tego gatunku.

Co istotne, od 1995 roku ryś polski jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Oznacza to, że nie wolno go płoszyć, łapać, zabijać ani niszczyć jego siedlisk. Każde naruszenie tych przepisów grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Ile rysiów żyje w Polsce?

Według szacunków, w Polsce żyje obecnie około 200-300 rysiów. Liczba ta nie jest stała i zależy od wielu czynników, takich jak dostępność pożywienia, stan siedlisk czy skuteczność działań ochronnych.

Okres godowy tych wspaniałych kotów przypada na przełom lutego i marca, przy czym po około dwóch miesiącach samica rodzi zwykle od dwóch do czterech młodych. Na miejsce porodu wybiera zaciszne miejsca jak rozpadliny skalne, wykroty, wypróchniałe pnie lub gęste młodniki. Samica najpierw karmi młode swoim mlekiem, potem zaczyna im przynosić stały pokarm, aż w końcu, jak maluchy podrosną, prowadzi je do upolowanej zwierzyny.

Młode pozostają pod opieką matki przez wiele miesięcy, ucząc się polowania i samodzielnego życia.

Gdzie można spotkać rysia w Polsce?

Według szacunków, w Polsce żyje obecnie około 200-300 rysi / Shutterstock

Naturalnym środowiskiem rysia są rozległe, zwarte kompleksy leśne, najlepiej z gęstym podszytem i dużą liczbą kryjówek. Takie warunki rysie znajdują m.in. w Karpatach oraz w północno-wschodniej Polsce, ale coraz częściej możemy spotkać je w innych częściach naszego kraju.

Rysie potrzebują przestrzeni i spokoju, dlatego na miejsca swojego bytowania wybierają miejsca oddalone od intensywnej działalności człowieka. Najbardziej znane miejsca ich występowania to:

Bieszczady - to jeden z najważniejszych bastionów rysia polskiego; to właśnie tutaj, w gęstych lasach, drapieżnik znajduje idealne warunki do życia,

- to jeden z najważniejszych bastionów rysia polskiego; to właśnie tutaj, w gęstych lasach, drapieżnik znajduje idealne warunki do życia, Tatry - choć rysie w Tatrach są rzadkością, to regularnie odnotowuje się ich obecność zarówno po polskiej, jak i słowackiej stronie gór,

- choć rysie w Tatrach są rzadkością, to regularnie odnotowuje się ich obecność zarówno po polskiej, jak i słowackiej stronie gór, Puszcza Augustowska, Puszcza Knyszyńska, Mazury - północno-wschodnia Polska to kolejne ważne siedliska rysia.

Ochrona rysia polskiego - sukcesy i wyzwania

Dzięki zaangażowaniu naukowców, leśników i organizacji pozarządowych, populacja rysia w Polsce powoli się odbudowuje . Prowadzone są programy reintrodukcji, monitoring GPS oraz działania edukacyjne. Wciąż jednak wiele pozostaje do zrobienia - konieczne jest dalsze zabezpieczanie korytarzy migracyjnych, walka z kłusownictwem i ochrona siedlisk.

Co ważne, każdy z nas może przyczynić się do ochrony rysia - poprzez wsparcie organizacji przyrodniczych, zgłaszanie przypadków kłusownictwa czy udział w akcjach edukacyjnych.