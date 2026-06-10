Czy nadchodzące mistrzostwa świata w piłce nożnej zapiszą się w historii jako bardziej kontrowersyjne niż turnieje w Rosji czy Katarze? Czy w ogóle będą świętem dla kibiców z całego świata? Między innymi o tym w Rozmowie o 7 w Radiu RMF24 Piotr Salak porozmawia z Michałem Listkiewiczem, byłym sędzią piłkarskim i byłym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zapytamy też o dynamiczne ceny biletów i dostępność mistrzostw dla kibiców? Czy koszty podróży sprawiają, że rozpoczynający się właśnie mundial stanie się imprezą dla najbogatszych?

Michał Listkiewicz / Karolina Bereza / RMF FM

Nie zabraknie też wątku napięć wokół organizacji turnieju w USA - problemów wizowych dla kibiców i sędziów oraz pytania, czy FIFA nie traci suwerenności na rzecz państw gospodarzy. Czy decyzje administracyjne, jak niewpuszczenie arbitra z Somalii i ograniczenia wobec części kibiców, podważają wiarygodność całego turnieju?

Porozmawiamy także o pozycji Gianni'ego Infantino i o tym, czy po tym mundialu może ona osłabnąć?

Będzie też sportowa perspektywa - kto ma największe szanse na triumf, czy brak Polski studzi emocje kibiców znad Wisły i które mecze pierwszej fazy zapowiadają się najciekawiej.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!