"Zastanawiam się, dokąd zmierzamy. To, że jest to histeria, to widzę i trudno się do tego odnosić bez emocji. Policjanci przyjechali do mieszkania pana redaktora Sakiewicza z uwagi na informację o zagrożeniu zdrowia i życia dziecka. Później to okazało się informacją fałszywą, ale (...) pojechaliśmy to sprawdzić. Dobrze, że prokuratura wszczęła śledztwo. Niech wyjaśni wszystkie okoliczności tego zdarzenia: w jaki sposób dostaliśmy tę informację, jak ta interwencja została przeprowadzona. Ja oceniam ją jako zgodną z prawem" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Komendant Główny Policji gen. Marek Boroń, komentując śledztwo dotyczące interwencji w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego TV Republika.

Marek Boroń / Mikołaj Poruszek / RMF FM

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Policja u Sakiewicza. "Jestem za tym, żeby w całości udostępnić ten materiał opinii publicznej"

Tomasz Terlikowski przypomniał, że redaktor Sakiewicz napisał, że w związku z tym postępowaniem policji zostało wszczęte śledztwo Prokuratury Okręgowej w Warszawie, co oznacza, że prokuratura będzie prawdopodobnie stawiać w tej sprawie zarzuty.



Gdyby wszystkie wszczęte postępowania kończyły się zarzutami, to wiele osób byłoby poza obszarem wolności. Dobrze, że prokuratura wszczęła w to śledztwo. Niech wyjaśni wszystkie okoliczności tego zdarzenia: w jaki sposób dostaliśmy tę informację, jak ta interwencja została przeprowadzona. Ja oceniam ją jako zgodną z prawem - powiedział gen. Marek Boroń.

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM przypomniał, że Tomasz Sakiewicz uważa, że sfałszowano protokół. Nie rozumiem, co to znaczy. Nie wiem, czy pan redaktor Sakiewicz ma dostęp do materiału dowodowego? Bo ja go nie mam. Chcę, żeby nasze działania oceniła prokuratura. Protokół został wypełniony we właściwy sposób. Osoba, która została zatrzymana, podpisała się pod nim, w związku z tym – gdzie tu jest fałszerstwo? Sprawdźmy to. Policja jest transparentna - powiedział gen. Marek Boroń.



W gestii prokuratury jest udostępnienie całego materiału (z interwencji – przyp. red.). Informowałem już wcześniej, że jestem za tym, żeby w całości ten materiał udostępnić opinii publicznej, żeby zobaczyła, w jaki sposób ta interwencja została przeprowadzona - dodał nasz gość.

W sprawie fałszywych alarmów aresztowano tymczasowo cztery osoby

Komendant Główny Policji poinfomował, że w sprawie fałszywych alarmów cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane. To są osoby, które wcześniej podobnie działały, jeśli chodzi o fałszywe alarmy i były tymczasowo aresztowane, więc mamy do czynienia z grupą przestępczą, zorganizowaną, która w sieci funkcjonuje od wielu lat - powiedział gen. Boroń.

Dlaczego tak mało informacji w tej sprawie dociera do opinii publicznej? O to także pytaliśmy gen. Marka Boronia.

Nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę, z czym mamy do czynienia. Zabezpieczyliśmy - żeby uświadomić naszym słuchaczom - ponad 10 tys. kart SIM, wiele urządzeń technicznych (...) Nie wiem, czy wcześniej była taka dynamika - poinformował.

Kto podejmuje decyzję o "wejściu" służb do mieszkania po otrzymaniu zgłoszenia?

Decyzja jest na poziomie jednostki, która dostaje informację o zagrożeniu - tak gość Porannej rozmowy w RMF FM odpowiedział na pytanie, kto podejmuje decyzję o ewentualnym "wejściu" do mieszkania.

Dodał, że jest to kwestia kilku minut, jeśli chodzi o zgłoszenie dotyczące zagrożenia pożarowego czy zagrożenia życia, jak było to w przypadku matki prezydenta Karola Nawrockiego.

Co zmieniło się w policji za rządów koalicji 15 października?

Jeśli mówimy o tym, co zmieniło się w policji przez te ostatnie 2,5 roku, to zaczynaliśmy od etapu 93 tys., a dziś policjantów jest 103 tys. 10 tys. policjantów więcej na ulicach to są dwa średnie garnizony, więc tu jest zmiana. Policjanci się szkolą, jest więcej ośrodków szkolenia, policjanci mają lepsze wyposażenie, są wzrosty, jeśli chodzi o płace w policji i wiele jeszcze innych zmian, o których moglibyśmy mówić nie minuty, a godziny - powiedział Komendant Główny Policji.

Artykuł w trakcie aktualizacji.

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