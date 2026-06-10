Po raz trzeci w Sejmie przełożono głosowanie w sprawie kandydatury Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. Czy PSL jest gotowe na polityczne starcie z Koalicją Obywatelską i nadal forsuje jego kandydaturę? Czy możliwy jest kompromis? Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, poseł i przewodniczący Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Piotr Zgorzelski / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Porozmawiamy także o sporze wokół Wołodymyra Zełenskiego i propozycji odebrania mu Orderu Orła Białego. Czy to, że Pałac Prezydencki milczy od kilku dni w tej sprawie to cisza przed burzą? Czy dyplomacja zawiodła? Co jeszcze można zrobić? Czy wiceminister nauki Andrzej Szeptycki powinien stracić stanowisko po swoich kontrowersyjnych słowach o UPA?

Czy słabe wyniki sondażowe są sygnałem alarmowym dla rządu? Kogo należałoby wymienić w Radzie Ministrów? Dlaczego PSL nie wystawiło własnego kandydata na prezydenta Krakowa i jakie szanse na zwycięstwo ma wspierana przez KO i PSL Monika Piątkowska?

M.in. te tematy poruszymy w rozmowie z wicemarszałkiem Sejmu Piotrem Zgorzelskim.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.