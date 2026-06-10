"Optymistycznie odbieram treść komunikatu po spotkaniu kapituły. Myślę, że nie jestem w tym odosobniony. Liczę, że prezydent Nawrocki nie będzie się spieszył z tą decyzją. Dajmy czas stronie ukraińskiej na wyciągnięcie wniosków z fatalnego błędu, jakim było nadanie imienia UPA jednej z jednostek wojskowych" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk, odnosząc się do kwestii decyzji odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, co zapowiadał Karol Nawrocki. Polityk skomentował także udział prezydenta w urodzinach Donalda Trumpa. "Oczekiwałbym, aby włączył się w działania zmierzające do utworzenia stałej bazy amerykańskiej w Polsce" - stwierdził.
Wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk był pytany w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o to, jakie ma oczekiwania wobec nieformalnej wizyty Karola Nawrockiego w USA w najbliższy weekend.
Według informacji RMF FM polski prezydent otrzymał zaproszenie do Białego Domu na 80. Urodziny Donalda Trumpa.
Dobrze by było - i tego bym oczekiwał - aby włączył się w działania zmierzające do utworzenia stałej obecności amerykańskich żołnierzy na terenie naszego kraju. To jest jakiś konkret - stwierdził, podkreślając, że choć to ma być spotkanie towarzyskie, to "można to wykorzystać nie tylko do celów towarzyskich, ale też do zrobienia czegoś dla kraju".