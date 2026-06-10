Klienci Banku Pekao korzystający z telefonów z systemem Android przez kilka godzin mieli dziś problemy z dokonywaniem części płatności. Po południu bank poinformował, że awaria aplikacji PeoPay została usunięta.

Problemy z popularną aplikacją bankową. Jest komunikat / Materiały prasowe

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"U części użytkowników aplikacji PeoPay na urządzeniach z systemem Android występują obecnie utrudnienia. Mogą pojawiać się problemy z korzystaniem z BLIKA oraz z płatnościami online wymagającymi autoryzacji w aplikacji. Płatności kartami działają" - informował rano w komunikacie Bank Pekao.

"Aplikacja PeoPay działa już prawidłowo. Aby się do niej zalogować na urządzeniu z systemem Android, należy pobrać i zainstalować najnowszą wersję ze Sklepu Play. Przepraszamy za wszelkie niedogodności" - taką informację przesłało RMF FM biuro prasowe Banku Pekao przed godz. 16.

PeoPay to aplikacja Banku Pekao S.A. dla wszystkich użytkowników konta osobistego i firmowego na urządzeniach mobilnych. Umożliwia płatności mobilne i zbliżeniowe, autoryzację transakcji, obsługę lokat, kart czy otworzenie konta na selfie.