​Pierwszy od lat występ gwiazdy tenisa Sereny Williams w turnieju WTA prawdopodobnie zakończył się na jednym meczu. W środę jej deblowa partnerka na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club, Victoria Mboko doznała kontuzji w pojedynku singlowym.

Pierwszy od lat występ gwiazdy tenisa Sereny Williams w turnieju WTA prawdpodobnie zakończył się na jednym meczu / ANDY RAIN / PAP/EPA

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19-letnia Kanadyjka skreczowała w meczu z Czeszką Karoliną Pliskovą, gdy przy stanie 2:6, 4:3, poślizgnęła się za linią końcową i chwyciła się za kolano. Wstała o własnych siłach, ale potem powiedziała fizjoterapeucie, że "na razie nie ma stabilności".

Dzień wcześniej Williams i Mboko awansowały do drugiej rundy debla, pokonując rozstawione z numerem trzecim Amerykankę Nicole Melichar-Martinez i Nowozelandką Erin Routliffe 7:6 (7-2), 6:2. Był to pierwszy oficjalny mecz 44-letniej Williams od 3 września 2022 roku, gdy w trzeciej rundzie US Open przegrała z Australijką Ajlą Tomljanovic.

Serena Williams jest jedną z najlepszych tenisistek w historii. Amerykanka wygrała najwięcej turniejów Wielkiego Szlema, bo aż 23, w tym siedem razy Australian Open, trzykrotnie French Open, siedmiokrotnie Wimbledon oraz sześć razy US Open. Ostatnie takie zwycięstwo odniosła w 2017 roku w Melbourne.