"Jeżeli uda się udowodnić prokuraturze nieprawidłowości w sprawie działki pod Centralny Port Komunikacyjny, wtedy Koalicja Obywatelska skorzysta na tym politycznie" – ocenił politolog prof. Antoni Dudek w Popołudniowej rozmowie w RMF FM polityczne zamieszanie wokół sprzedaży 160-hektarowej działki w Zabłotni pod CPK. Nabył ją wiceprezes prywatnej firmy Dawtona Piotr Wielgomas. W sprawę zamieszany jest m.in. były minister rolnictwa w rządzie PiS Robert Telus.

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM, której gościem był politolog i komentator polityczny, aktywnych także w mediach społecznościowych, gdzie prowadzi kanał "Dudek o Historii" prof. Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie poświecono sporo uwagi kwestii, którą żyje opinia publiczna w Polsce od kilka dni. Mowa o informacji ujawnionej przez portal Wirtualnej Polski dotyczącej sprzedaży na kilka dni przed oddaniem przez PiS władzy w ręce rządu Donalda Tuska, po przegranych wyborach parlamentarnych jesienią 2023 roku działki przeznaczonej pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego w Zabłotni.

160-hektarowy kawałek ziemi nabył prywatny przedsiębiorca, wiceprezes firmy produkującej ketchup Dawtona, Piotr Wielgomas. Zamieszani w tą sprawę - według medialnych doniesień - mieli być były minister rolnictwa w rządzie PiS Robert Telus i wiceminister Rafał Romanowski. Obaj zostali przez prezesa tego ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego zawieszeni w prawach członka partii.

Prof. Antoni Dudek stwierdził, że choć "na pierwszy rzut oka sprawa "pachnie" korupcją, to jak dotąd nikomu nic nie udowodniono".

Dopytywany przez prowadzącego Marka Tejchmana o to, kto może najwięcej ugrać politycznie na tej sprawie, wskazał na obecny obóz rządzący. Jeżeli uda się udowodnić prokuraturze nieprawidłowości w sprawie działki pod CPK, wtedy KO skorzysta na tym politycznie - ocenił.

Jeżeli tak ważna inwestycja jest sprzedawana osobie prywatnej z domeny publicznej w ostatnich dniach istnienia rządu PiS-u, to rzeczywiście śmierdzi na kilometr - dodał.

Politolog komentował także decyzję prokuratora generalnego Waldemara Żurka, który złożył wniosek do Sejmu o uchylenie immunitetu posłowi PiS, a dawniej ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro, w sprawie nieprawidłowości wokół Funduszu Sprawiedliwości. Rzeczniczka Prokuratora Generalnego na konferencji prasowej przyznała, że z Funduszu Sprawiedliwości przywłaszczono ponad 150 milionów złotych. Według prokuratury dowody wskazują na to, że Ziobro popełnił 26 przestępstw.

Za chwilę będą dwa lata od przejęcia władzy (przez Donalda Tuska - red.) a aktów oskarżenia jest dramatycznie mało - ocenił tempo rozliczeń obecnego rządu afer, których "bohaterami" był rząd Zjednoczonej Prawicy z dominującą rolą Prawa i Sprawiedliwości.

Na pytanie prowadzącego, czy minister Żurek - mówiąc kolokwialnie - "zaczął dowozić", politolog odparł: Na razie, nie bardzo wiem, w czym "dowozi".

Dokonał pewnych zmian kadrowych w sądach, których jego poprzednik (Adam Bodnar) bał się dokonać. I to jest jedyny konkret. Reszta to jest projekt ustawy dotyczący tzw. Neosędziów, którego prezydent Nawrocki nigdy nie podpisze, więc na czym właściwie to "dowożenia" ma polegać? - wskazał.

Odniósł się także do przyszłości obecnego rządu w kontekście kolejnych wybiorów parlamentarnych w Polsce, które odbędą się za dwa lata - w 2027 roku. Prof. Antoni Dudek ocenił przy tym istotną rolę zdolności retorycznych szefa rządu Donalda Tuska, czym nawiązał do ostatniego wystąpienia premiera na kongresie Koalicji Obywatelskiej - ta została zorganizowana z okazji odejścia od nazwy Platforma Obywatelska.

On jest naprawdę świetnym coachem (trenerem - red.). Jak słucham Donalda Tuska, to podziwiam jego zdolności do mówienia ludziom: słuchajcie, jest znacznie lepiej, niż przypuszczacie - stwierdził.

Podkreślił, że polityk KO "robi to perfekcyjne, pytanie czy to wystarczy, by wygrać wybory".

Oceniając zaś konkretne rozwiązania, które mogłyby zapewnić przedłużenie władzy przez obecnego rząd, prof. Antoni Dudek wskazał na kwestię gospodarcze. Kluczem dla powodzenia koalicji rządzącej przez najbliższe dwa lata może być deregulacja - wskazał.

Zwrócił także uwagę na to, że premier sukcesu w kolejnych wyborach parlamentarnych może upatrywać również w niechęci społeczeństwa nie tyle wobec PiS, co w wizji pełni władzy tego ugrupowania, a więc powrotu do okresu ośmiu lat władzy tego ugrupowania w Polsce, gdzie poza większością w Sejmie partia Jarosława Kaczyńskiego mogła liczyć na poparcie ich działań przez prezydenta Andrzeja Dudę, który dwukrotnie startował z ramienia tego ugrupowania.

Tusk liczy na to, że Polacy nie będą chcieli dać pełni władzy PiS - stwierdził.