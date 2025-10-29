Policjanci zatrzymali parę turystów za agresywne zachowanie w schronisku nad Morskim Okiem w Tatrach. To 37-latek i 48-latka. Oboje byli pijani.

Turyści przy schronisku nad Morskim Okiem (zdj. ilustracyjne) / Grzegorz Momot / PAP

Policjanci dostali sygnał, że turyści zachowują się agresywnie wobec gości schroniska i personelu. Mieli również ukraść dwie puszki piwa.

Zanim funkcjonariusze dotarli na miejsce, para przeniosła się do innego budynku. Również w obecności policjantów turyści zachowywali się agresywnie.

Pobudzony alkoholem mężczyzna stwarzał realne zagrożenie dla obecnych tam osób, ale i dla samego siebie. Podobnie sytuacja wyglądała z kobietą - relacjonuje aspirant sztabowy Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji.

Jedna z osób zatrzymanych za agresywne zachowanie / KPP Zakopane / Policja

37-latek z województwa pomorskiego i 48-latka z województwa śląskiego trafili do Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem. Po wytrzeźwieniu odpowiedzą za popełnione wykroczenia.