Policjanci zatrzymali parę turystów za agresywne zachowanie w schronisku nad Morskim Okiem w Tatrach. To 37-latek i 48-latka. Oboje byli pijani.
Policjanci dostali sygnał, że turyści zachowują się agresywnie wobec gości schroniska i personelu. Mieli również ukraść dwie puszki piwa.
Zanim funkcjonariusze dotarli na miejsce, para przeniosła się do innego budynku. Również w obecności policjantów turyści zachowywali się agresywnie.
Pobudzony alkoholem mężczyzna stwarzał realne zagrożenie dla obecnych tam osób, ale i dla samego siebie. Podobnie sytuacja wyglądała z kobietą - relacjonuje aspirant sztabowy Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji.
37-latek z województwa pomorskiego i 48-latka z województwa śląskiego trafili do Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem. Po wytrzeźwieniu odpowiedzą za popełnione wykroczenia.
