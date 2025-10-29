Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wzywa nabywcę do pilnego zwrotu działki przewidzianej pod budowę torów prowadzących do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wysyłane są już stosowne pisma w tej sprawie.

Działka pod CPK zostanie zwrócona? / Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Chodzi o sprzedaż 160-hektarowej działki w Zabłotni, przez którą planowana jest linia Kolei Dużych Prędkości z Warszawy do lotniska CPK.

Według doniesień medialnych, działka została sprzedana w 2023 roku wiceprezesowi firmy Dawtona, Piotrowi Wielgomasowi, za zgodą ówczesnego Ministerstwa Rolnictwa, tuż przed zmianą władzy.

Wirtualna Polska napisała w poniedziałek, że w 2023 r. - niedługo przed oddaniem władzy przez PiS - Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż należącej do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) działki wiceprezesowi prywatnej firmy Dawtona, Piotrowi Wielgomasowi.

Dyrektor generalny KOWR Henryk Smolarz ogłosił w środę, że KOWR wzywa nabywcę do pilnego zwrotu działki przewidzianej pod budowę torów prowadzących do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Stosowne pisma są wysyłane.

Działka ma zostać odzyskana na podstawie umowy sprzedaży i aktu notarialnego, na mocy których została sprzedana biznesmenowi. W tej umowie zapisane jest, że jeżeli działka rolna zostanie formalnie przeznaczona pod budowę, to KOWR będzie mógł odkupić ją od nabywcy za pierwotną cenę.

Dziś wiceprezes Dawtony dostanie pismo z takim roszczeniem, będące pismem wstępnym. Spółka CPK musi jeszcze złożyć w stosownych urzędach pisma dotyczące formalnego odrolnienia działki.

Gdy to się stanie, ma ruszyć procedura odsprzedaży działki - bez straty dla Skarbu Państwa. Jeszcze w poniedziałek KOWR informował, że taka odsprzedaż jest niemożliwa.