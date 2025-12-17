"To satysfakcjonujące dla kogoś, kto przez lata ostro krytykował PiS, że dziś słabnie. Dużo mniej satysfakcjonujące jest to, że rośnie w siłę skrajna prawica. Zawsze może być gorzej niż PiS" - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu z Nowej Lewicy, odnosząc się do ostatniego sondażu, w którym Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna zajęła trzecie miejsce.

Z najnowszego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby w nich Koalicja Obywatelska (35,29 proc.). Drugie miejsce zająłby PiS z 31,21 proc. Trzecie miejsce sensacyjnie pierwszy raz objęła Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 11,18 proc. Na Konfederację zagłosowałoby 10,67 proc. respondentów, a poza Sejmem znalazłyby się Nowa Lewica (4,95 proc.), Partia Razem (3,33 proc.), PSL (1,71 proc.) i Polska 2050 (1,66 proc.).

Do sondażu odniosła się Magdalena Biejat, która gościła u Grzegorza Sroczyńskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Według wicemarszałkini Senatu słabszy wynik PiS jest satysfakcjonujący, ale "dużo mniej satysfakcjonujące jest to, że rośnie w siłę skrajna prawica". Zawsze może być gorzej niż PiS. Konfederacja i Braun to daleko gorzej niż PiS - podkreśliła.

Hodowanie Brauna

Radosław Sikorski odnosząc się do sondażu napisał na portalu X: Hodowali, hodowali, aż wyhodowali. Biejat zaznaczyła, że nie zgadza się ze słowami wicepremiera. Według niej nie tylko prawica hodowała Brauna. Wicemarszałkini stwierdziła, że pośrednio hodował Brauna także PO, Donald Tusk czy Rafał Trzaskowski.

Migracja jest tematem, wokół którego łatwo wzbudzić negatywne i skrajne emocje. Skrajna prawica tym gra i jej rośnie, więc co robią partie centroliberalne? Zaczynają powtarzać te hasła, może w nieco bardziej elegancki sposób, może nie aż tak radykalnie, ale to robią i robił to Tusk w kampanii w 2023 i Trzaskowski w kampanii prezydenckiej - przypomniała Biejat.

