"Nie dostrzegam u rządzących działań, które przyspieszyłyby trwanie postępowań sądowych. Wymiar sprawiedliwości zbyt wiele czasu poświęca sam sobie - ocenił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati obecną kondycję wymiaru sprawiedliwości. "Nie widzę planu dla wymiaru sprawiedliwości" – dodał adwokat.





Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati w Popołudniowej rozmowie w RMF FM komentował kwestię wniosku, jakie skierował we wtorek do Sejmu RP prokurator generalny Waldemar Żurek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro, a także aresztowanie polityka Prawa i Sprawiedliwości, w związku z nieprawidłowościami w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Prokuratura Generalna argumentowała wniosek tym, że "istnieje uzasadnione podejrzenie, że Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości".

Jak mówił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM, "to jest sytuacja, w której widać, że wszyscy są równi wobec prawa". Zobaczymy, czy zarzut (kierowania grupą przestępczą - red.) obroni się w sądzie - wskazał. Słuchałem pana ministra, kiedy był przesłuchiwany przez komisję śledczą, i nie krył się z tym, że za jego wiedzą - i być może zgodą - podejmowano określone działania, jeżeli chodzi o funkcjonowanie ministerstwa sprawiedliwości - dodał.

Podkreślił także, że jeżeli sąd zastosuje wobec Zbigniewa Ziobro, to będzie oznaczało, że "wstępna weryfikacja materiału dowodowego jest dla prokuratury w jakimś sensie pozytywna".