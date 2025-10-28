"Ta zła, skompromitowana i skorumpowana władza całkowicie rozmija się z oczekiwaniami Polaków" - tak poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka skomentował w Porannej rozmowie w RMF FM apel premiera Donalda Tuska ws. zniesienia dwukadencyjności w samorządach. "Wielu wójtów, burmistrzów stworzyło układy finansowe i bez ich decyzji nie można znaleźć pracy" - dodał gość Tomasza Terlikowskiego.

"Szukanie politycznego tlenu"

Andrzej Śliwka tłumaczył w Porannej rozmowie w RMF FM, że wprowadzenie dwukadencyjności w samorządach w 2018 r. było dobrze przygotowane.

Została wydłużona kadencja samorządu do 5 lat. Każdy wójt, burmistrz, prezydent mógł ponownie startować - tłumaczył poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jak dodał, za 3 lata minie 10 lat od wprowadzenia tych przepisów, czyli dwie pełne kadencje.



Śliwka odniósł się też do pomysłu Polskiego Stronnictwa Ludowego, które sugeruje wprowadzenie dwukadencyjności w parlamencie, jeśli nie zostanie zniesiona na poziomie samorządów.

To, co robi PSL, to szukanie politycznego tlenu. Myślę, że tego tlenu nie znajdą - stwierdził parlamentarzysta.

Pytania po sprzedaży działki pod CPK. "Dlaczego ci ludzie wpłacali na kampanię Trzaskowskiego?"

W rozmowie pojawił się też temat ujawnionej przez Wirtualną Polskę kontrowersyjnej sprzedaży działki pod Centralny Port Komunikacyjny. WP podała, że niedługo przed oddaniem władzy przez PiS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kierowane wówczas przez Roberta Telusa, wydało zgodę na sprzedaż wiceprezesowi Dawtony działki o powierzchni 160 ha w miejscowości Zabłotnia, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK.

Sprawa wymaga absolutnego wyjaśnienia, ale wyjaśnienia wymaga przede wszystkim to, dlaczego przez 2 lata Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe nic nie zrobiło w tej sprawie - grzmiał Andrzej Śliwka w RMF FM. Dlaczego nie żądało odzyskania tej działki? Dlaczego nie podjęło kroków związanych z odzyskaniem działki od pana Wielgomasa, tego samego pana, który finansował kampanię Rafała Trzaskowskiego - dopytywał.

Dlaczego spółka Dawtona, pan Wielgomas przez 2 lata nie byli przez nikogo niepokojeni? (...) Wymaga to wyjaśnienia, dlaczego ci ludzie wpłacali na kampanię Trzaskowskiego, dlaczego ich spółka Dawtona finansowała Campus Przyszłości - wyliczał Śliwka.

"Przyjaźń to za duże słowo"

Andrzej Śliwka odpowiedział też na pytanie jednego ze słuchaczy RMF FM o przyjaźń z politykami Konfederacji.

Może przyjaźń to za duże słowo. Jest kilku polityków Konfederacji, których znam i cenię - stwierdził gość Tomasza Terlikowskiego. Jak dodał, rozmawia również z reprezentantami Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 czy Partii Razem.

Partia Razem w wielu kwestiach ma podobne poglądy co Prawo i Sprawiedliwość. W wielu rzeczach się fundamentalnie różnimy - analizował.



