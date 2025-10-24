"Szymon Hołownia jest odpowiedzialnym politykiem, odpowiedzialnym liderem naszego ugrupowania" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM europoseł Polski 2050, Michał Kobosko. Jak stwierdził, wierzy, że marszałek Sejmu może jeszcze zmienić zdanie i pozostać liderem partii.

Wybory nowego przewodniczącego mamy w styczniu, jeżeli marszałek Hołownia nie zmieni zdania. Ja jestem w gronie tych, którzy widzieliby chętnie taką zmianę - nie ukrywał europoseł Polski 2050. Myślę, że rozważa dlatego, że jest odpowiedzialnym politykiem, jest odpowiedzialnym liderem naszego ugrupowania - powiedział, dopytywany, czy Hołownia rzeczywiście może zmienić zdanie.

Wiemy doskonale, że jest najbardziej rozpoznawalną twarzą. Nie wszyscy muszą go kochać w świecie zewnętrznym, ale my wiemy, jak kluczową rolę odegrał w powstawaniu, uruchamianiu naszej partii i jak dobrym jest nadal marszałkiem Sejmu - mówił Kobosko.

Kto nowym liderem Polski 2050?

Ja słyszałem tylko jedną twardą deklarację, ze strony Ryszarda Petru - powiedział Kobosko o kandydatach na nowego szefa Polski 2050. Uważam, że jest jednym z najpoważniejszych kandydatów. Wiem, że w naszej organizacji, w naszej partii jest też pewien opór wobec jego kandydatury, bo on nie był z nami od początku naszej drogi - dodał gość RMF FM.

Tak jak nie powiedziałem, że będę głosował na Ryszarda Petru, tak w tej chwili nie powiem też o swoim poparciu czy braku poparcia dla innych kandydatów, bo jak powiedziałem, jedna osoba do tej pory się zgłosiła - mówił europoseł, pytany, czy może poprzeć ewentualną kandydaturę Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

Sam Michał Kobosko jeszcze nie wie, czy będzie kandydował na szefa partii. Jak powiedział, wkrótce podejmie decyzję w tej sprawie.

Kobosko: Wariantem podstawowym start samodzielny

Czy Polska 2050 przeminie - pytał Tomasz Terlikowski. Jestem przekonany, że nie, że jest potrzebna na scenie politycznej na dzisiaj. Powiem tak, na dzisiaj, mówiąc brutalnie arytmetycznie bardzo potrzebnych jest 31 posłów - stwierdził Kobosko.

Jesteśmy dokładnie w połowie kadencji i za dwa lata będą wybory. I uważam, że ktokolwiek zostanie przewodniczącym czy przewodniczącą naszej partii, ma podstawowe zadanie ciężkiej walki o to, żeby odbudować zaufanie tych wyborców - podkreślił.

Uważam, że wariantem podstawowym jest start samodzielnie. Tak jak nasi partnerzy, do niedawna oficjalnie, Polskie Stronnictwo Ludowe, zakładamy start indywidualny - mówił o wyborach parlamentarnych w 2027 roku Kobosko.

