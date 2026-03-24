"Węgry poparły bardzo dobrą inicjatywę pana prezydenta, żeby wyrzucić do kosza ETS, który drenuje kieszenie Polaków. Viktor Orban poparł wyrzucenie do kosza szalonej polityki klimatycznej. Jako Polak jestem mu za to bardzo wdzięczny" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł PiS Michał Woś, odnosząc się do celu wizyty polskiego prezydenta na Węgrzech. "Tusk może się witać z Orbanem, a Karol Nawrocki nie?" - podnosił, zarzucając hipokryzję szefowi rządu, który krytykował prezydenta za to, że spotkał się z premierem Węgier.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Woś, który był gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM, na antenie radia był pytany m.in. o ostatnią wizytę głowy państwa na Węgrzech. Prezydent spotkał się wówczas z premierem Viktorem Orbanem, którego polityczna przyszłość na trzy tygodnie przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech jest niepewna. Sondaże dają bowiem opozycyjnej partii TISZA szansę na zwycięstwo i objęcie władzy.

Michał Woś komentuje wizytę prezydenta na Węgrzech

Prowadząca Joanna Górska pytała polityka PiS, po co Karol Nawrocki pojechał na Węgry? Dyplomacje się robi w ten sposób, że się spotyka. Kiedy Karol Nawrocki się spotyka z Viktorem Orbanem, to Donald Tusk krzyczy, a kiedy Donald Tusk spotyka się z Viktorem Orbanem, to wszystko jest w porządku - stwierdził, zarzucając premierowi hipokryzje w kwestii oceny wizyty prezydenta na Węgrzech.

Podkreślił, że prezydent pojechał na Węgry m.in. po to, by podziękować Orbanowi za udzielenie poparcia Karolowi Nawrockiemu w ważnej sprawie.

Poseł PiS chwali Orbana: Jestem mu za to wdzięczny

Polityk PiS skomentował także zachowanie Karola Nawrockiego w Budapeszcie, który w emocjonalny sposób zareagował na pytanie dziennikarza stacji TVN, zadane po konferencji prasowej, o stosunek Viktora Orbana do Władimira Putina. "Panie redaktorze, niech się pan ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski. Putin to zbrodniarz" - powiedział do dziennikarza prezydent. Nagranie szybko obiegło media społecznościowe, budząc skrajne reakcje.

Brawo Karol Nawrocki! Brawo Prezydent Rzeczypospolitej! Bardzo dobrze, że wyjaśnił temu dziennikarzowi, jakie są fakty - ocenił Michał Woś.