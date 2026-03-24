Wielkanoc w Jerozolimie w 2026 roku będzie miała wyjątkowo smutny i nietypowy charakter. Jak donosi Vatican News, w związku z narastającym konfliktem na Bliskim Wschodzie Kościół zdecydował się na odwołanie najważniejszych publicznych uroczystości Wielkiego Tygodnia. To pierwsza taka sytuacja w historii, która dotyka zarówno lokalnych wiernych, jak i pielgrzymów z całego świata.

Historyczna decyzja Kościoła: Wielkanoc w Jerozolimie bez procesji Niedzieli Palmowej

Kościół w Jerozolimie odwołał najważniejsze publiczne uroczystości Wielkiego Tygodnia, w tym procesję Niedzieli Palmowej, ze względów bezpieczeństwa.

Decyzja jest bezprecedensowa i wynika z eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz zagrożenia dla wiernych.

Wierni zostali wezwani do duchowej jedności i modlitwy, a symbolem nadziei pozostaje przesłanie Wielkanocy.

Więcej najnowszych informacji na stronie głównej RMF24.pl

Wielkanoc w Jerozolimie bez najważniejszych uroczystości

Wielkanoc w Jerozolimie, która od wieków przyciąga tysiące pielgrzymów i wiernych z całego świata, w tym roku będzie wyglądać zupełnie inaczej. W obliczu narastającego konfliktu na Bliskim Wschodzie Kościół zdecydował się na odwołanie najważniejszych wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Kardynał Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, ogłosił, że publiczne celebracje, w tym procesja Niedzieli Palmowej, nie odbędą się. To wydarzenie od lat stanowiło symboliczne rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia w Ziemi Świętej.

Procesja Niedzieli Palmowej odwołana

Procesja Niedzieli Palmowej, która tradycyjnie prowadziła z Góry Oliwnej do Jerozolimy, była jednym z najbardziej rozpoznawalnych i ważnych wydarzeń religijnych w regionie. W tym roku, po raz pierwszy w historii, nie zostanie zorganizowana. Decyzja ta została podjęta po konsultacjach z władzami oraz innymi Kościołami chrześcijańskimi, a jej powodem jest brak poprawy sytuacji bezpieczeństwa w regionie.

Ograniczenia dla wiernych i pielgrzymów

Ograniczenia dotyczą nie tylko procesji, ale również innych kluczowych uroczystości. Msza Krzyżma została przesunięta na nieokreślony termin, a udział wiernych w liturgiach będzie znacząco ograniczony. Kościoły pozostaną otwarte, jednak liczba osób mogących uczestniczyć w nabożeństwach będzie bardzo niewielka. Tysiące wiernych, w tym wielu Polaków planujących pielgrzymki do Ziemi Świętej, nie będzie mogło wziąć udziału w tradycyjnych obchodach.

Tło decyzji: konflikt na Bliskim Wschodzie

Ostatnie tygodnie przyniosły gwałtowne nasilenie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Po ataku Izraela i USA na Iran pod koniec lutego, w którym zginęło co najmniej 1400 osób, a ponad 18,5 tysiąca zostało rannych, region pogrążył się w głębokiej destabilizacji. Dodatkowo Izrael prowadzi intensywne działania militarne przeciwko Hezbollahowi w Libanie. Według władz w Bejrucie, tylko w ostatnim czasie zginęło tam ponad 850 osób, a około 800 tysięcy ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów.

Symboliczne zamknięcie bram Grobu Świętego

Jak podkreślają duchowni, jest to pierwsza taka sytuacja w historii. Wielka dwuskrzydłowa brama prowadząca do Grobu Świętego, która od setek lat była otwarta dla pielgrzymów, teraz pozostaje zamknięta na dłużej niż kiedykolwiek wcześniej. O. Ibrahim Faltas z Franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej przypomina, że nigdy wcześniej nie doszło do tak długotrwałego ograniczenia dostępu do tego miejsca.

Zobacz również: Szczątki irańskich rakiet spadły na święte miejsca Jerozolimy

Duchowa jedność i nadzieja mimo trudności

W obliczu zagrożenia Kościół wzywa wiernych do duchowej jedności i modlitwy. Szczególnym momentem ma być wspólny różaniec zaplanowany na 28 marca, który ma połączyć chrześcijan na całym świecie, mimo fizycznego rozproszenia. Kardynał Pizzaballa podkreśla, że nawet indywidualna modlitwa ma ogromną siłę i znaczenie, szczególnie w czasach niepokoju.

