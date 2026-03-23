Bez udziału mediów, za zamkniętymi drzwiami - tak wyglądało spotkanie Karola Nawrockiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Rozmowa, która zakończyła się po godz. 18, trwała ponad godzinę. Wcześniej prezydent Polski spotkał się z prezydentem Węgier Tamaszem Suljokiem. Z nim rozmawiał ok. 15 minut.

Viktor Orban, Karol Nawrocki; 23 marca 2026 / ATTILA KISBENEDEK/AFP/East News/PAP, Darek Delmanowicz / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Zakończyła się rozmowa Karola Nawrockiego z Viktorem Orbanem. Spotkanie w Budapeszcie trwało ponad godzinę, a więc było zdecydowanie dłuższe niż kurtuazyjne spotkanie prezydenta Polski z prezydentem Węgier Suljokiem, które trwało ok. 15 minut. Nawrocki wyjechał z dawnego klasztoru Karmelitów - miejsca urzędowania premiera Węgier - ok. 18:20 i to właściwie tyle, co wiadomo o tym spotkaniu.

Politycy nie dopuścili do siebie żadnych dziennikarzy. Oficjalną wizytę głowy państwa polskie media mogły relacjonować jedynie z ulicy - zza bramy wyjazdowej z siedziby węgierskiego premiera. Węgierskie media nie poświęcają tej wizycie wiele uwagi, choć wcześniej zwracano uwagę, że to spotkanie ma na celu ocieplenie gorszych ostatnio relacji polsko-węgierskich.